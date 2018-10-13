وزير النقل يترأس الجمعية العمومية الأولى لـ"المصرية للمحطات متعددة الأغراض"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السبت 13 أكتوبر 2018 09:59 صباحاً - انعقدت أعمال الجمعية العمومية التأسيسية الأولى لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض برئاسة الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، وبحضور الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والهيئة الاقتصادية وقيادات وزارتى النقل وقطاع الأعمال وهيئة قناة السويس والشركة القابضة للنقل البحرى والبرى.

فى بداية الاجتماع تم التصديق على تعيين مجلس الإدارة الأول للشركة برئاسة اللواء بحرى مدحت عطية رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، وعضوية الدكتور محمد السيد الفقى الدكتور خالد حمدى، عن هيئة ميناء الأسكندرية ، والفريق أسامة ربيع، اللواء بحرى إيهاب البنان عن هيئة قناة السويس، اللواء بحري علاء إبراهيم ، الدكتور السيد الصيفى عن الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى.

وأوضح وزير النقل، أن إنشاء الشركة يعد نقطة إنطلاق للاقتصاد المصري وأن الهدف من إنشاؤها هو أن تقوم بمباشرة أعمال تصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة محطات متعددة الأغراض وفقاً لأحكام قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ، وقانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية .

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وأضاف أن مقرها بالمبني الاستثماري فى ميناء الاسكندرية وسوف يكون ضمن مجال عمل الشركة إنشاء واستغلال وإدارة محطة متعددة الأغراض لتداول الحاويات والبضائع العامة وبضائع الصب على الأرصفة من 55 إلى 62 بميناء الإسكندرية ، والمساحات الخلفية له وما سيتم إنشاؤه وإضافته إلى تلك الساحات ، بنظام حق الانتفاع لمدة 30 عاماً من تاريخ تأسيس الشركة.

وأشار الدكتور عرفات إلى أن رأس مال الشركة المرخص به 500 مليون جنيه مصري بنسبة 34 % للهيئة العامة لميناء الاسكندرية ، ونسبة 33 % لهيئة قناة السويس ، ونسبة 33 % للشركة القابضة للنقل البحري والبري علي أن يكون لميناء الاسكندرية حق الإدارة ،

وأوضح أن المحطة متعددة الأغراض يبلغ طاقة التداول بها من 15 الي 18 مليون طن ، وتبلغ مساحة ساحات التداول 560 ألف متر ، ويصل تداول الحاويات مليون ومائتين وخمسين ألف حاوية مكافئة ، كما يبلغ طول الأرصفة 2480 متر بأعماق حتي 17 متر ، وسوف تكون المحطة قادرة علي استقبال 6 سفن في وقت واحد ، كما تستطيع استقبال من 6 الي 8 بارجات مائية.