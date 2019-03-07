بالفيديو طلاب يكتشفون ثغرة تمكنهم من تحميل الفيديوهات والاغاني على تابلت وزارة التربية والتعليم دون...

توصل احد الطلاب بالصف الأول الثانوي إلى طريقة جديدة تمكنهم من تحميل الأغاني والفيديوهات على التابلت الخاص بوزارة التربية والتعليم دون الحاجة إلى عمل سوفت وير ودون الحاجة إلى متخصص في برامج التليفون المحمول.

فقد نشرت الدكتورة شيرين على ذكي عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين، وطبيبة بيطرية بالجيزة، منذ قليل، على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، فيديو يوضح كيف استطاع ابنها طالب بالصف الأول الثانوي من تحميل الأغاني والأفلام على جهاز التابلت الخاص بالصف الأول الثانوي، الخاص بوزارة التربية والتعليم، بدون تغيير السوفت وير وبدون أي صعوبة.

وقالت الدكتورة شيرين علي ذكي أنها تفاجأت بان التابلت الخاص بابنها طالب الصف الأول الثانوي بتحميل فيديوهات أفلام من وأغاني على تابلت وزارة التربية والتعليم للصف الأول الثانوي، والذي من المفترض انه تابلت خاص بالعملية التعليمية، ولا يستطيع الطلاب تحميل أي شي عليه غير المواد التعليمية.

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وعرضت الدكتورة شيرين على ذكي في الفيديو كل ما يثبت أن التابلت خاص بوزارة التربية والتعليم، وانه تابلت ابنها حيث عرضت عليه الاسم والكود الخاص بابنها طالب الصف الأول الثانوي، ويوجد على سطح المكتب الخاص بالتابلت بنك المعرفة المصري والخاص بوزارة التربية والتعليم.

وطالبت الدكتورة شيرين على ذكي وزير التربية والتعليم ووزارة التربية والتعليم بضرورة سرعة التواصل مع الطلاب العباقرة الذين استطاعوا تحويل التابلت وتحميل أغاني وفيديوهات حتى يتلاشوا هذه الثغرة ، لان من المفترض أن هذا التابلت مخصص فقط للعملية التعليمية وإلا سيكون التابلت عبارة عن كارثة في يد الطلاب تلهيهم عن العملية التعليمية.

وأشادت الدكتورة شيرين على ذكي بدور وزارة التربية والتعليم في تطوير العملية التعليمية وفي تابلت الوزارة، لكنها طالبت بسرعة التدخل لتلاشي هذه الثغرة الفنية قبل أن تنتشر بين الطلاب، ويصبح التابلت سبب في فشلهم بدلا من نجاحهم.