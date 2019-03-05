تفاصيل شهادة التعليم المتوسط 2019 بالجزائر

أعلنت وزارة التربية الوطنية بالجزائر عن جدول سير امتحانات شهادة التعليم المتوسط 2019 والذي سينطلق يوم 09 جوان 2019 و يدوم إلى غاية 11 جوان 2019.

وحسب إعلان وزارة التربية الوطنية الديوان الوطني للامتحانات، فإن المواد التي يمتحن فيها التلاميذ هي : اللغة العربية، اللغة الفرنسية، الرياضيات، اللغة الانجليزية، اللغة الأمازيغية، علوم الطبيعة والحياة، العلوم الفيزيائية، التربية المدنية، التربية الاسلامية، التاريخ والجغرافيا، واليكم برنامج سير اختبارات شهادة التعليم المتوسط 2019 .

اليوم الأول سيتم اجتياز 4 مواد، حيث صباحا سيتم اجتياز امتحان اللغة العربية انطلاقا من الساعة التاسعة 09:00 صباحا إلى غاية الحادية عشر 11:00 صباحا.

ثم يليه امتحان العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا من الساعة 11:30 إلى الساعة 13، ثم يليه في المساء امتحان التربية الإسلامية من الساعة 14:30 إلى الساعة 16، ثم يليه امتحان التربية المدنية من الساعة 16- 17.