تكديس إيثريوم ٢.٠ قادم إلى كوين بيز

تام شمس - الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 12:50 صباحاً - حددت بورصة كوين بيز للعملات المشفرة الأمريكية خططًا لدعم مكافآت تكديس إيثريوم ٢.٠ - ممهدةً الطريق بذلك لاعتماد أوسع لمنصة العقود الذكية.

ففي منشور مدونة رسمي، أعلنت كوين بيز أنها تخطط لطرح خدمات تكديس إيثريوم ٢ والتداول والتحويل بدءًا من أوائل عام ٢٠٢١. وبمجرد دعم إيثريوم ٢، سيتمكن عملاء كوين بيز الحاليون من تحويل توكنات إيثريوم (ETH) الخاصة بهم إلى إيثريوم ٢ وكسب مكافآت التكديس .

حيث قالت الشركة:

"بينما تظل توكنات إيثريوم ٢ المجمدة مقفلة في سلسلة بيكون، ستعمل كوين بيز أيضًا على تمكين التداول بين إيثريوم ٢ وإيثريوم وجميع العملات المدعومة الأخرى التي توفر السيولة لعملائنا."

كما قالت كوين بيز إنها "ستعلن المزيد من التفاصيل مع اقتراب إطلاق كل ميزة."

تأتي هذه الأخبار عشية الإطلاق المرتقب لسلسلة إيثريوم بيكون تشين، والذي يبدأ بترقية متعددة السنوات لشبكة بلوكتشين. وستعمل الترقية على نقل إيثريوم من إجماع إثبات العمل الحالي إلى شبكة إثبات الحصة. حيث يدعي فريق تطوير إيثريوم أن إثبات الحصة يقلل من مخاطر المركزية ويسمح بدفاع أقوى ضد هجمات ٥١٪.