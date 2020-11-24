تأكيد إطلاق إيثريوم ٢.٠ يوم ١ ديسمبر قبل ساعات فقط من الموعد النهائي

تام شمس - الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 05:49 صباحاً - تم تأكيد كتلة تكوين سلسلة إيثريوم ٢.٠ في ١ ديسمبر، بعد نقل ٥٢٤٢٨٨ إيثريوم من ١٦٣٨٤ مدققًا إلى عقد إيداع إيثريوم ٢.٠ منذ أن بدأ العمل به يوم ٤ نوفمبر.

وعلى الرغم من المخاوف المبكرة الناجمة عن المشاركة المنخفضة للمخزون، زادت التحويلات إلى عقد الإيداع بسرعة خلال اليوم الماضي - حيث تم إرسال أكثر من ٢٠٠٠٠٠ إيثريوم إلى العقد خلال الـ ١٤ ساعة الماضية.

عملات إيثريوم المودعة في عقد الإيداع بمرور الوقت: دون أناليتيكس

من المقرر الآن أن يتم إنشاء كتلة تكوين سلسلة إيثريوم ٢.٠ في أقرب تاريخ ممكن للإطلاق المقرر في ١ ديسمبر، مع بدء التكوين بعد سبعة أيام من تلبية الحد الأدنى لعقد الإيداع المطلوب.

بينما لن يتمكن المشاركون في كتلة التكوين من سحب عملاتهم حتى تصل إيثريوم ٢.٠ إلى المرحلة ١.٥ - والتي ستدمج شبكة إيثريوم الرئيسية مع سلسلة إيثريوم ٢.٠ والبيئة المُشتركة - ينتظر العديد من المخترقين الأطراف الثالثة لإطلاق خدمات التكديس التي تمكّن السحب، على الرغم من المخاطر المحتملة لعمليات احتيال الهروب.

وقد تم الوفاء بالحد الأدنى لعقد الإيداع مع تبقي حوالي تسع ساعات حتى الموعد النهائي.