توكن KP3R الجديد لاندريه كرونجي يرتفع بنسبة ٢٠٠٠٪ خلال ساعات

تام شمس - الخميس 29 أكتوبر 2020 06:51 صباحاً - ارتفع التوكن الذي تم إطلاقه حديثًا من قبل مؤسس واي إيرن فاينانس اندريه كرونجي في غضون ساعات من إطلاقه مع تحميل المستثمرين المتعثرين.

التوكن الجديد المسمى KP3R مخصص لمشروع كرونجي الأخير المسمى Keep3r Network وهو سوق لامركزي على غرار حفلة، يعمل بنظام العقد الذكي للوظائف الفنية.

وفي غضون ساعات من إطلاق التوكن، قام المتداولون والمستثمرون المتدهورون بقبولها مما تسبب في ارتفاع الأسعار، حيث تجاوزت ١٨٠ دولارًا منذ ساعتين وفقًا لموقع يونيسواب.إنفو.

بدأ التداول على يونيسواب بسعر منخفض يصل إلى ١٠ دولارات لكل توكن، ولكن سرعان ما انتعش الزخم مما أدى إلى ارتفاعه بنسبة ٢٠٠٠ ٪ تقريبًا في غضون ساعات. ووفقًا لكوينغيكو، فإن القيمة السوقية للتوكن الجديد تبلغ ٣٥ مليون دولار.

في وقت كتابة هذه المقالة، كان يتم تداول توكن KP3R بسعر ١٧٥ دولارًا، وهو مكسب هائل منذ إطلاقه، على الرغم من أنه يجب على المستثمرين ملاحظة أنه رهان تخميني للغاية قد يؤدي إلى تفريغ كما حدث مع العديد من عمليات إطلاق التوكنات الجديدة هذا العام.

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تمت ملاحظة هذه الخطوة من قبل العديد من أعضاء مجتمع العملات المشفرة بما في ذلك مؤسس إيثهاب "أنتوني ساسانو".

حيث اقترح البعض أن الخروج السريع من قبل كرونجي يمكن أن يجني له ربحًا هائلاً، لكنه أكد مرارًا أن نواياه بناءة أكثر، حيث قال سابقًا: "أنا لا أبني للمضاربين".

"بل أبني للمطورين. وهدفي الأساسي هو الأدوات، لتمكين المطورين الآخرين من أن يتمكنوا بسهولة من استخدام/وراثة القوالب التي أقوم بتصميمها وإنشاء منتجات من هذا القبيل."

مع إصدار عقود Keep3r Network الإصدار ١ قبل ساعات قليلة، أصبح المشروع الآن يعمل بشكل مباشر. وهو مصمم لمطابقة مشاريع العملات المشفرة مع الخبراء التقنيين. يتضمن المفهوم "الأمناء"، وهم أشخاص و / أو فرق خارجية تنفذ وظيفة، و "الوظائف" وهو المصطلح المستخدم للإشارة إلى العقود الذكية التي تم إعدادها للحصول على كيان خارجي للقيام بعمل ما.

سيتم تشغيل الشبكة بواسطة توكنات KP3R الجديدة التي سيتم إصدارها كمكافآت لإكمال المهمة.