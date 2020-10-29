باكسفول تطلق بطاقة خصم للعملات المشفرة في المكسيك

تام شمس - الخميس 29 أكتوبر 2020 05:50 صباحاً - دخلت سوق بيتكوين (BTC) المباشر "باكسفول" شراكة مع البنك الإسباني بينكست لإطلاق أول بطاقة خصم مشفرة في المكسيك.

وستسمح الشراكة لعملاء باكسفول المكسيكيين باستخدام أموالهم المشفرة للدفع ببطاقة خصم في أي نقطة بيع وطنية وأجنبية، أو نقاط البيع، وحتى سحب النقود من أجهزة الصراف الآلي بدون رسوم.

وسيتمكن عملاء بينكست أيضًا من الوصول المباشر إلى سوق التداول المباشر لشراء وبيع العملات المشفرة. أوضحت باكسفول في إعلانها أن "اللوائح المصرفية الصارمة" في المكسيك تشجع الناس على التركيز على العملات المشفرة، واستشهدت بالأرقام من بورصة العملات المشفرة بيستو التي كشفت عن نمو بنسبة ٣٤٢٪ في حجم تبادل العملات الرقمية في المكسيك من سبتمبر ٢٠١٩ إلى مايو ٢٠٢٠.

ووصف راي يوسف، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة باكسفول، الشراكة بأنها خطوة حاسمة نحو الشمول المالي:

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"في باكسفول، يسعدنا أن يكون بينكست جزءًا من مهمتنا لتحقيق الشمول المالي قريبًا. ونحن نعمل معًا على تقديم بديل مصرفي آمن لسكان المكسيك، مع جعل تداول العملات المشفرة أكثر سهولة على مستوى العالم. إذ يتعلق الأمر بتوحيد القوى مع الشركاء المناسبين، للأسباب الصحيحة".

بينكست هو أحدث إضافة إلى قائمة باكسفول التي تضم أكثر من ٣٠٠ طريقة دفع، مما يوفر للمستخدمين المكسيكيين القدرة على شراء وبيع بيتكوين وتيثر (USDT) في السوق.

وفي يوليو، ذكر كوينتيليغراف بالإسباني أن كولومبيا والأرجنتين والمكسيك من بين الدول الست التي لديها أكثر عدد من مستخدمي العملات الرقمية في العالم.