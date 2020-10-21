حجم تحويل بيتكوين عبر السلسلة يتجاوز ٤ ملايين مع ارتفاع السعر إلى أعلى مستوى خلال ١٤ شهرًا

تام شمس - الأربعاء 21 أكتوبر 2020 09:54 مساءً - نظرًا لأن سعر بيتكوين (BTC) قد اخترق المقاومة عند ١٢٠٠٠ دولار، تجاوز حجم التحويل على السلسلة ٤ ملايين وسجل أعلى مستوى خلال ١٤ شهرًا.

المصدر: غلاسنود

على عكس حجم التبادل، لا يمكن تزوير المقاييس في السلسلة أو التلاعب بها بسهولة. ولوضع هذا في المنظور الصحيح، يبلغ إجمالي المعروض الحالي من بيتكوين ١٨,٥ مليون. وهذا يعني أنه خلال ٢٤ ساعة، تعامل المستخدمون مع ٢٢٪ من إجمالي المعروض الحالي من بيتكوين.

المصدر: غلاسنود Advertisements

إذا فحصنا متوسط ​​٣٠ يومًا لهذا المقياس، فسنكتشف أن ٣٠ سبتمبر سجل الوصول إلى أعلى مستوى خلال ٣ سنوات ويبدو الاتجاه العام أكثر وضوحًا.

المصدر: غلاسنود

في الوقت نفسه، فإن عدد العناوين التي تحتوي على أرصدة غير صفرية وتلك التي تمتلك ٠,٠١ بيتكوين على الأقل قد حدد أيضًا ارتفاعات جديدة. يبدو أن بعض الحجم الإضافي على الأقل تم إنشاؤه بواسطة عملات بيتكوين التي تنشر ثروتها. ومن الممكن أيضًا أن يكون الدافع وراء ذلك هو تدفق المستثمرين الجدد الذين يختبرون المياه من خلال عمليات الاستحواذ الصغيرة.

وفي الوقت نفسه، أعلنت شركة باي بال العملاقة للمدفوعات أنها ستسمح قريبًا للمستخدمين في الولايات المتحدة بشراء وبيع والاحتفاظ بالعملات المشفرة في محافظهم.