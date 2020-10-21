أوكي إكس تستأنف وظائفها العادية، لكن عمليات السحب لا تزال مغلقة

تام شمس - الأربعاء 21 أكتوبر 2020 09:54 مساءً - أعلنت بورصة العملات المشفرة أوكي إكس عن إعادة فتح كل من إمكانات شراء العملات المشفرة ومنفذ التداول المباشر من نظير إى نظير. ومع ذلك، لا تزال عمليات السحب مغلقة.

حيث قالت أوكي إكس يوم ٢١ أكتوبر: "ستستأنف منصة أوكي إكس التداول المباشر يوم ٢١ أكتوبر، الساعة ١٢:٠٠ ظهرًا (بالتوقيت العالمي) لأزواج العملات الورقية CNY وINR وVND، كما سيتم إعادة تنشيط بوابة شراء العملات المشفرة في نفس الوقت"، مضيفةً: "تُرجى ملاحظة أن عمليات سحب العملات المشفرة لا تزال معلقة مؤقتًا وخيار" بيع العملات المشفرة "غير متاح."

كما أشارت البورصة إلى أن "وظائف أخرى قيد التشغيل" في تغريدة بتاريخ ١٦ أكتوبر بعد تعليق عمليات السحب. بناءً على تحديث ٢١ أكتوبر، تم إيقاف البيع والشراء عبر بوابة أوكي إكس للعملات الورقية أيضًا.

حيث قال ممثل أوكي إكس لكوينتيليغراف يوم ٢١ أكتوبر، "تماشيًا مع بروتوكول أوكي إكس ولصالح أمن المستخدم، تم إيقاف وظيفة أوكي إكس للتداول المباشر المتاحة في فيتنام والهند والصين مؤقتًا إلى جانب عمليات السحب يوم ١٦ أكتوبر"، مضيفًا أن ظروفًا معينة قد توفر أحيانًا فرصًا للاختراق والسرقة من قبل شخصيات خبيثة.

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"لهذا السبب، اتخذنا قرارًا بإيقاف التداول المباشر مؤقتًا أثناء مراجعة الموقف والإبلاغ عن التهديدات المحتملة لمستخدمي هذه الخدمة. ونحن مقتنعون الآن بأن قاعدة مستخدمينا في هذه المناطق على دراية بالممارسات الصحيحة التي يجب اتباعها للتداول و احتفظوا بأصولهم بأمان وسوف نستأنف التداول المباشر في الساعة ١٢:٠٠ مساءً بالتوقيت العالمي المنسق يوم الأربعاء، ٢١ أكتوبر."

في حين قدمت أوكي إكس تفاصيل معينة للجمهور، لا يزال الوضع غامضًا. ومع ذلك، فقد طمأن الكيان الجمهور مرارًا وتكرارًا أن أموالهم آمنة.

وقد أوضح الممثل لكوينتيليغراف بعد إعلان ٢١ أكتوبر أن "الوظائف الأخرى في البورصة مثل التداول والادخار، تظل غير متأثرة وأصول المستخدمين آمنة". "تم استئناف التداول المباشر ونستمر في إدراج التوكنات والأصول الجديدة."