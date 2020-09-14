تعدين العملات الرقمية والعمل عن بُعد يؤديان إلى زيادة مبيعات وحدات معالجة الرسومات في روسيا

تام شمس - الاثنين 14 سبتمبر 2020 05:54 مساءً - قال تقرير جديد إن مبيعات بطاقات معالجة الرسومات في روسيا تتزايد وسط زيادة في العمل عن بعد بالإضافة إلى النمو الواضح في تعدين العملات المشفرة.

ووفقًا للعديد من تجار التجزئة المحليين مثل سيتيلينك وسفيازنوي، ارتفعت المبيعات المتعلقة بتعدين العملات المشفرة لبطاقات الرسوم في روسيا بشكل ملحوظ في أغسطس ٢٠٢٠، حسبما ذكرت كومرسانت يوم ١٤ سبتمبر.

حيث أخبر أليكسي روساكوف، المدير التنفيذي في موزع التكنولوجيا المحلي سيتيلينك، كومرسانت أن المبيعات من بطاقات الرسوم التي تدعم التعدين قد ارتفعت بنسبة ٤٩٪ في أغسطس. يأتي هذا تماشيًا مع زيادة مبيعات شركة التكنولوجيا العملاقة نفيديا بمقدار الضعفين على أساس سنوي، وفقًا لإرينا شيخوفتسوفا، مديرة الاتصالات في روسيا في نفيديا.

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ووفقًا لكومرسانت، ارتفعت مبيعات مكونات أجهزة الكمبيوتر الشخصية خلال الفترة من يونيو إلى أغسطس ٢٠٢٠، بزيادة قدرها ٤٧٠٪ عن نفس الفترة من العام الماضي.

تأتي الزيادة المزعومة في الاهتمام بتعدين العملات المشفرة في روسيا جنبًا إلى جنب مع مستوى كبير من عدم اليقين التنظيمي حول صناعة التعدين. قانون العملات المشفرة الرئيسي في روسيا، "حول الأصول المالية الرقمية"، الذي تم إقراره في يوليو ٢٠٢٠، لا يذكر مصطلح "التعدين" على الإطلاق.

وفي حين يشار إلى القانون باسم "مسرد للعملات المشفرة"، هناك مشروع قانون آخر من المحتمل أن يتناول صناعة التعدين. يُعرف التشريع باسم مشروع قانون "حول العملة الرقمية"، ومن المقرر أن يوفر إطارًا تنظيميًا لصناعة العملات الرقمية في روسيا، ومن المتوقع أن يتم إقراره في ديسمبر ٢٠٢٠.