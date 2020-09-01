سحب و تحويل العملات المشفرة عبر العديد من الطرق

يمكن أن يكون تحويل و صرف و بيع العملات المشفرة مقابل الدولار أو العملات المحلية أكثر صعوبة وتكلفة من شراء العملات المشفرة. فهل تتساءل عن كيفية بيع و تحويل عملاتك المشفرة كالبيتكوين و الايثريوم وغيرها من العملات مقابل الدولار الأمريكي برسوم منخفضة وكيفية تجنب عمليات الاحتيال؟ هذه المقالة سوف تعطيك كل المعلومات المهمة عن ذلك.

هناك العشرات من منصات التبادل والخدمات حيث يمكنك شراء العملات المشفرة بالدولار الأمريكي أو اليورو ، سواء ببطاقة ائتمان أو باستخدام تحويل بنكي أو محفظة رقمية. في كثير من الأحيان ، لا توجد رسوم لتعبئة رصيدك بالتحويل البنكي. وذلك لأن البورصات تريد جذب أكبر قدر ممكن من السيولة، و العملاء و المتداولون.

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تحويل العملات المشفرة إلى عملات الفيات أو العملات المحلية، أمر مختلف تمامًا. لا تحرص منصات التداول على التخلي عن دولاراتك النقدية ، لذلك يمكن أن تكون الرسوم أعلى عدة مرات من رسوم شراء العملات المشفرة.

لهذا أنت ستجد نفسك مضطر الى التعامل مع العديد من المنصات، لسحب أرباحك من تداول العملات المشفرة، و أنت في المكان المناسب لنقدم لك كيفية تحويل العملات المشفرة إلى عملاتك المحلية ب ثلاث طرق سهلة وشائعة.

منصات سحب و تحويل العملات المشفرة التقليدية الغير منظمة

الإيجابيات: مجموعة جيدة من خيارات الدفع ، والكثير منها لا يتطلب الامتثال لمعرفة عميلك (KYC).

السلبيات: نقص الشفافية ، مخاطر الاحتيال ، بطء المعالجة ، الرسوم المرتفعة ، أسعار الصرف غير المواتية.

يضم المجمع الشهير Bestchange عشرات من هذه الخدمات. ميزتها الرئيسية هي أنها تدعم العديد من أنظمة الدفع: البطاقات المصرفية ، Payeer ، AdvCash ، PayPal ، وما إلى ذلك. تختلف أسعار الصرف من جيدة في حدود 1٪ من سعر الصرف الرسمي الى عالية نوعا ما. غالبًا ما يكون لدى أولئك الذين يقدمون أسعارًا جيدة حدًا أدنى مرتفعًا لحجم المعاملات لهذا يجب أن تستعد لسحب ما لا يقل عن 500 دولار إلى 1000 دولار.

يحب العديد من المستخدمين إخفاء الهوية الذي يقدمه الصرافون: لست مضطرًا للتحقق من هويتك عند إرسال طلب التبادل. ومع ذلك ، هذا هو أيضا أكبر خطر لهم. هذه الخدمات شبه الرسمية غير منظمة تمامًا. إنهم يعملون في المنطقة الرمادية للقانون ، فلا ضمانات كافية في كل تحويلاتك.

غالبًا ما يرسل الصرافون الأموال من محافظ رقمية شخصية. إذا تلقيت معاملة كبيرة من هذا النوع ، فقد يبدأ البنك الذي تتعامل معه في طرح الأسئلة عليك، جنبًا إلى جنب مع سلطات الضرائب. وإذا لم تصل الأموال على الإطلاق ، فلن يساعدك أحد في استعادتها.

الوقت اللازم لمعالجة الطلب هو قضية أخرى. قد يقوم الصرافون الذين يعملون خلال ساعات النهار بتوظيف شخصين فقط ، ويستغرقون يومًا كاملاً لإرسال الأموال إليك.

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منصات سحب و تحويل العملات المشفرة المنظمة

الإيجابيات: مخاطر قليلة ، أسعار صرف جيدة

السلبيات: التحقق بمخاصية (اعرف عميلك KYC) مطلوب

لا يزال هناك العديد من منصات تداول العملات المشفرة التي تتيح لك صرف الأموال إلى بطاقة ائتمان أو حساب مصرفي. ويرجع ذلك إلى الوضع القانوني غير المؤكد للتبادلات الرقمية: تحرص البنوك وأنظمة معالجة المدفوعات على العمل مع شركات العملات المشفرة بسبب المشاكل المحتملة مع المنظمين.

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توجد العديد من هذه المنصات المنظمة التي تتمتع بجميع التراخيص المطلوبة وتسمح للمستخدمين ببيع العملات المشفرة مقابل الدولار الأمريكي واليورو وسحب الأموال إلى بطاقة ائتمان أو حساب مصرفي. تبلغ الرسوم القياسية حوالي 2.5% ، ويمكنك سحب أقل من 10 دولارات أو حتى 5 دولارات.

ومن المثير للاهتمام أن دولة بيلاروسيا الصغيرة في أوروبا الشرقية قد برزت كمركز رئيسي لشركات التكنولوجيا المالية المنظمة. تفتخر بيلاروسيا بتشريع تشفير متقدم للغاية: فهي تتطلب من البورصات الحفاظ على معايير أمان عالية ، وتقليل مخاطر السرقة والاحتيال.

لصرف العملات المشفرة على مثل تلك الأنظمة الأساسية ، ستحتاج إلى التحقق من هويتك. ربما يكون هذا هو العيب الوحيد للتبادلات القانونية. من ناحية أخرى ، غالبًا ما يكون سعر الصرف أفضل مما يقدمه الصرافون غير الرسميين ، لأنه نشأ نتيجة تداول كبير الحجم. إلى جانب ذلك ، تعمل منصات التداول مع البنوك بشكل مباشر وبالتالي يمكن أن تقدم رسومًا أقل ، بينما يتعين على الصرافين استخدام طرق أكثر تكلفة لإرسال الأموال. أخيرًا ، إذا كنت بحاجة إلى إيصال رسمي لتأكيد المعاملة ، فستوفر البورصة المنظمة إيصالًا بسهولة.

بالطبع ، هناك أيضًا العديد من الخدمات الخاضعة للتنظيم ومقرها الولايات المتحدة والتي تدعم تحويل العملات المشفرة إلى العملات الورقية ، مثل Coinbase. ومع ذلك ، إذا لم يكن لديك حساب مصرفي في الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي ، فقد لا تتمكن من استخدام مثل هذه الأنظمة الأساسية.

خدمات الصرف من الند للند

الإيجابيات: عروض وأنظمة سداد متنوعة

السلبيات: مخاطر الاحتيال ، و يجب التحقق من هويتك عبر اعرف عميلك KYC

تعمل منصات P2P كوسطاء بين المشترين والبائعين من القطاع الخاص. يمكن لأي شخص نشر عرضه واختيار خيار الدفع الذي يناسبه بشكل أفضل.

أشهر منصات P2P هي ، بالطبع ، LocalBitcoins. على النحو التالي من الاسم ، فإنه يحتوي على عملات البيتكوين فقط ، لذلك إذا كنت تريد صرف ETH ، فستحتاج إلى استخدام موقعه الشقيق ، LocalEthereum.

لسحب الأموال من LocalBitcoins ، سيتعين عليك إكمال عملية التحقق. كلما زادت المبالغ التي تخطط لتبادلها ، زادت البيانات التي ستحتاج إلى تقديمها. من ناحية أخرى ، يجب أن تمنع خاصية التعريف KYC اعرف عميلك، أي نشاط غير قانوني على المنصة ، مثل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وما إلى ذلك. ومن ناحية أخرى ، إذا تم اختراق LocalBitcoins ، فقد تقع بياناتك الشخصية في أيدي المجرمين. نظرًا لأن منصات P2P لا يتم تنظيمها أو تدقيقها ، فقد لا تكون معايير الأمان الخاصة بها على نفس المستوى كما هو الحال في البورصات المنظمة.

تتقاضى المنصة 1% على كل معاملة. بالإضافة إلى ذلك ، غالبًا ما يضيف البائعون رسومهم الخاصة عند إرسال الأموال إلى بطاقة ائتمان أو خارج منطقتهم. يمكن أن يكون إجمالي الرسوم أعلى مما هو عليه في البورصة.

توفر LocalBitcoins خدمة الضمان: لن يحصل الطرف المقابل على العملات المشفرة إلا بعد تأكيد استلامك المال. ومع ذلك ، لا يعني ذلك حماية بنسبة 100% ضد الاحتيال. على سبيل المثال ، يمكن للمشتري طلب استرداد المبالغ المدفوعة ، وفي هذه الحالة لن يقوم البنك باسترداد الأموال منك فحسب ، بل ربما يقوم أيضًا بحظر حسابك.

أخيرًا ، يجب أن تفكر في أنك لن تحصل على إيصال رسمي على LocalBitcoins. لذلك ، ستعمل طريقة السحب هذه فقط للأفراد وفقط للمبالغ الصغيرة التي لن تثير شكوك البنك أو السلطات الضريبية. يجب تقسيم المعاملات الأكبر إلى عدة أجزاء.

إذا ما هي الطريقة الأفضل لسحب العملات المشفرة ؟

هذا يعتمد على أولوياتك. إذا كنت تقدر الأمان وسعر الصرف الجيد (أو إذا كنت بحاجة إلى مستند رسمي) ، فمن الأفضل أن تقضي 15 دقيقة مرة واحدة فقط للتسجيل في بورصة قانونية ثم التمتع بجميع المزايا التي تأتي معها.

على النقيض من ذلك ، إذا كانت الأولوية الرئيسية لديك هي الخصوصية وكنت على استعداد لقبول مخاطر وتأخيرات أعلى ، فانتقل إلى المنصات الغير منظمة.