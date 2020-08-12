مجير تنفيذي في آي بي إم يكشف عن خطط لمساعدة البنوك على الاستفادة من التمويل اللامركزي

تام شمس - الأربعاء 12 أغسطس 2020 03:53 صباحاً - في مقابلة مع كوينتيليغراف، شارك مدير الخدمات المالية والأصول الرقمية لشركة آي بي إم، نيتين غور، كيف تساعد شركة التكنولوجيا المؤسسات المالية في الاستفادة من حركة التمويل اللامركزي.

حيث يقول غاور - مؤلف بلوكتشين للأعمال - إنه من الضروري أن تفهم البنوك وتحتضن مساحة التمويل اللامركزي. خلافًا لذلك، يقول إن ذلك قد يؤدي في النهاية إلى التأثير على نموذج أعمالهم بالكامل:

"أعتقد أن المؤسسات المالية يجب أن تفهمه لأن لديها القدرة في نهاية المطاف على الانتشار في نماذج الأعمال الحالية. وهذا أحد الأسباب التي تجعل الأمر ضروري للبنوك لتبنيه."

يقدم التمويل اللامركزي مجموعة من التحديات التنظيمية للمؤسسات المالية وتعتقد شركة آي بي إم أنها يمكن أن تساعد عملائها في التعامل معها. ومع ذلك، لا تزال معظم المؤسسات المالية في المراحل الاستكشافية المبكرة عندما يتعلق الأمر بالتمويل اللامركزي، وهي عالقة عند مفترق طرق بين التمويل اللامركزي الحقيقي ورقمنة الأوراق المالية التقليدية فقط. وبغض النظر، يتوقع غور دخول "البنوك الكبيرة، بدءًا من البنوك الاستثمارية".

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يلزم إعادة التفكير

في الوقت نفسه، يقر بأنه لكي تنجح البنوك في هذا المجال، فإنها ستحتاج إلى إعادة التفكير في نهجها. ولا يكفي فقط إنشاء بعض منتجات التمويل اللامركزي، فلن يتم فتح القيمة الحقيقية إلا إذا تبنت البنوك الطبيعة العالمية لشبكات بلوكتشين.

كذلك قال إن شركة آي بي إم تريد المساعدة في ربط البنوك، "بديناميكية السوق العالمية التي يجب أن تقدمها مساحة التمويل اللامركزي، ناهيك عن الابتكار في المنتجات، وإنشاء منتجات منافسة جديدة، وإنشاء نوع من المنتجات الإضافية".

وفي حين أنه من غير الواضح متى سنرى البنوك الكبرى تدخل مجال التمويل اللامركزي، ذكر غاور أن تعيين غولدمان ساكس لرئيس جديد للأصول الرقمية يعد علامة إيجابية.