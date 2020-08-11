إحباط محاولة ابتزاز بيتكوين اعتمدت على أغذية الأطفال من مزارع أغنام

تام شمس - الثلاثاء 11 أغسطس 2020 11:55 مساءً - اتهمت السلطات المحلية مقيمًا من لينكولنشاير بالمملكة المتحدة بمحاولة ابتزاز سلسلة السوبر ماركت تيسكو.

ووفقًا لصحيفة يوركشاير بوست، يُزعم أن نايجل رايت، وهو مزارع أغنام، كتب إلى تيسكو سلسلة من الرسائل تدعي أنه زرع أغذية أطفال ملوثة في متاجر السوبر ماركت الخاصة بهم. ثم يُزعم أنه عرض الكشف عن مواقع أغذية الأطفال الملوثة مقابل ١,٨ مليون دولار تقريبًا في بيتكوين.

ويُعتقد أن رايت كان جزءًا من مجموعة من المزارعين الساخطين الذين شعروا أن سلسلة البقالة قد دفعت لهم أقل من ثمن البضائع في السابق. ولم يتم توفير أي معلومات عن أعضاء آخرين في المجموعة، والذين يبدو أنهم عملوا تحت اسم "Guybrush and the Dairy Pirates". ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن اسمهم يبدو أنه إشارة إلى لعبة المغامرة التي تعتمد على التوجيه والنقر عام ١٩٩٠، "ذا سيكرت مونكي آيلاند".

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وقد اتهم المدعون من محكمة أولد بيلي رايت بتهمتين لتلويث البضائع وأربع تهم ابتزاز.

يذكر التقرير أن رايت طلب في البداية ١٠٠ بيتكوين من تيسكو، لكنه زاد لاحقًا المبلغ إلى ٢٠٠ بيتكوين. وتزعم السلطات أيضًا أن رايت هدد بقتل سائق دخل في مشاجرة معه، وطالب بدفع ١٩٦٣٥٠ دولارًا بعملة بيتكوين.

وقد أنكر المزارع جميع التهم أمام القاضي.