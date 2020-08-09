شرح مبسط لتداول الفوركس وتداول العملات المشفرة

العديد يخلط بين تداول العملات المشفرة و تداول العملات الأجنبية أو الفوركس ، لهذا قررنا أن نكتب هذا المقال يشرح بشكل سريع و مبسط تداول الفوركس وتداول العملات المشفرة و الفرق بينهما مع اقتراح لبعض منصات تداول العملات المشفرة و تداول الفوركس.

تداول الفوركس وتداول العملات المشفرة

سوق الفوركس

سوق الفوركس أو سوق الصرف الأجنبي بالعملات الدولية الصادرة عن الحكومة هو أكبر أسواق التداول في العالم ، مع حجم تداول يومي يبلغ حوالي 5 تريليون دولار. يتألف السوق من المؤسسات المالية والبنوك والشركات والمستثمرين الأفراد ، والتي تتبادل العملات الوطنية إما من خلال القيام بأعمال تجارية أو كوسيلة لتحقيق الربح. .

نشأ هذا السوق من إنشاء معيار الذهب في القرن التاسع عشر وما تلاه من تأسيس دولار الولايات المتحدة كعملة احتياط عالمية في القرن العشرين. ومع ذلك ظهر هذا السوق بقوة حتى السبعينيات من القرن الماضي ، بدأ الارتفاع في الاستثمار المؤسسي وتجارة التجزئة في خلق نوع النظام الذي نراه اليوم. أخيرًا ، أدى ظهور التداول عبر الإنترنت في التسعينيات إلى جعل الفوركس أكثر سهولة وأتمتة من أي وقت مضى ، وهو ما سمح للسوق بالازدهار إلى حجمه الحالي.

على عكس الأسهم ، التي يتم تداولها في كثير من الأحيان في البورصات ، فإن معظم سوق الفوركس هو OTC. وهذا يعني أن التجار يتفاوضون دون أي سلطة حاكمة عليهم تضمن التداولات. يتم الاتفاق على الشروط ، ويتم التداول بين الأطراف مباشرة أو من خلال وسيط ، وهو وسيط يسهل المعاملات نيابة عن العملاء. يعمل السوق 24 ساعة في اليوم ، من الاثنين إلى الجمعة ، على الرغم من وجود أربع جلسات للتداول رئيسية كل يوم، تتداخل بناءً على ساعات العمل في مناطق عالمية مختلفة.

يُعرف الفوركس بأنه سوق يمكن أن يتحرك بسرعة ويكون متقلبًا إلى حد ما ، وهو بالضبط ما جذب التجار على مدار العقود العديدة الماضية. إن هذا التقلب هو الذي يوفر الفرص لكسب الكثير من المال. غالبًا ما يُستمد هذا التقلب من الأخبار السياسية والاقتصادية ، حيث إن قوة اقتصاد الدولة ، فضلاً عن علاقاتها الدولية ، تؤثر بشكل كبير على قيمة عملتها مقابل عملات الدول الآخرين. لهذا السبب ، يولي متداولي الفوركس الكثير من الاهتمام ليس فقط للرسوم البيانية ولكن لأشياء مثل التقاويم الاقتصادية وتقارير الناتج المحلي الإجمالي وتحديثات صراعات المسرح العالمي.

سوق العملات المشفرة

سوق العملات الرقمية صغير للغاية و عمره لا يتعدى 11 عامًا تقريبًا، ويتعامل حصريًا مع الأصول الرقمية. سوق العملات المشفرة يعمل 24 ساعة في اليوم ، سبعة أيام في الأسبوع ، وبينما يوجد تداول OTC ، يتم توجيه الكثير من حجم التداول من خلال البورصات.

بدأ تداول العملات المشفرة في عام 2009 مع عملة البيتكوين ، غير أنه قد استغرق بضع سنوات قبل أن يتم فتح أول بورصة للعملات المشفرة. ومع ذلك ، بمجرد فتحها ، ومع صعود العديد من العملات البديلة المختلفة ، ازدهر النظام البيئي الواسع لتجارة الأصول الرقمية المختلفة بسرعة. اليوم ، يبلغ حجم السوق اليومي حوالي 100 مليار دولار ، ومعظم ذلك يمر عبر البورصات. هذه البورصات مفتوحة 24/7/365 . يمكن أن تختلف قوانين التداول على العديد من هذه المنصات بشكل كبير بسبب وجود أجزاء مختلفة من العالم لقواعد ومواقف مختلفة فيما يتعلق بالعملات المشفرة.

من المعروف أن هذه الأسواق شديدة التقلب ومفتوحة للتلاعب. ومع ذلك ، مثل الكثير من الفوركس ، يرى البعض أن التقلبات مفيدة. في حين أنها عرضة لأخبار الصناعة والخدع بشكل عام ، إلا أن أسواق العملات المشفرة بشكل عام أقل تأثراً بالأحداث العالمية أو الأسواق المالية التقليدية. من غير المحتمل أن يقوم المتداولون بمسح العناوين الرئيسية ويزداد احتمال اهتمامهم بالرسوم البيانية والتحليل الفني.

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ما هي أوجه التشابه السوقين

هناك العديد من أوجه الشبه بين هذين السوقين ، مثل حقيقة أن كلاهما يتعاملان في العملات ، وهما سريع الخطى والتقلب ، ويعتمد كلاهما على تكنولوجيا الاتصالات الحديثة من أجل العمل.

ربما تكون المقارنة الأساسية بين هذه الأسواق هي حقيقة أن كلاهما يعتمد على العملات مقابل السلع الملموسة الأخرى. على الرغم من أن الجميع لا يمنحون الأصول الرقمية لقب “العملة” ، إلا أن هذا النوع الأساسي من الأدوات التي يسعى البيتكوين والآخرون إلى محاكاتها. وبالمثل ، يتكون كلا السوقين من مجموعة متنوعة من اللاعبين تتراوح من الأفراد إلى المؤسسات المالية الضخمة ، وجميعهم إما يقومون بأعمال تجارية منتظمة أو يحاولون كسب ربح من التقلبات.

أحد الروابط الرئيسية الأخرى بين هذه العوالم هو الطريقة التي تلعب بها أجهزة الكمبيوتر وتكنولوجيا الإنترنت دورًا في إنشاء أسواقها. في حين أن فوركس ظهرت قبل وقت طويل من عصر تكنولوجيا المعلومات ، فإنه ليس سراً أنها انفجرت نتيجة لذلك ، واليوم ، الإنترنت هو الطريقة الأساسية لتنفيذ هذه الصفقات. تأخذ العملات المشفرة هذه الخطوة إلى أبعد من ذلك ، حيث أنها موجودة فقط في المجال الرقمي و لا يمكن تداولها بأي طريقة ذات معنى بدون شبكات الكمبيوتر.

منصات تداول العملات المشفرة

دليل شامل عن منصة Bityard لبدأ التداول المبسط بالرافعة المالية

شرح منصة Binance ل تداول العملات الرقمية المشفرة بأمان

منصات تداول الفوركس والعملات المشفرة:

شرح التداول و الاستثمار و فتح حساب تداول اسلامي عبر منصة Oinvest

تداول بشكل امن مع وسيط الفوركس FINMAXFX

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