الريبل XRP يستعد لارتفاع آخر نحو 0.32 دولارًا

ارتفع سعر الريبل XRP بأكثر من 30% الأسبوع الماضي ليصعد فوق 0.3 دولار. انخفض سعر XRP إلى ما دون 0.25 دولارًا ، لكن يقترح الفنيون زيادة جديدة فوق 0.315 دولارًا.

ارتفع سعر الريبل فوق مستويات المقاومة 0.3 و 0.315 دولار أمريكي مقابل الدولار الأمريكي.

انخفض السعر بأكثر من 20% ، لكن الانخفاضات بقيت مدعومة جيدًا فوق 0.25 دولار.

يوجد خط اتجاه صعودي رئيسي يتشكل بدعم بالقرب من 0.278 دولار على الرسم البياني لـ4 ساعات لزوج XRP / USD.

من المرجح أن يستعد الزوج للارتفاع التالي فوق منطقة المقاومة 0.3 دولار.

يمكن أن يرتفع سعر الريبل فوق 0.3 دولار

في الأسبوع الماضي ، كانت هناك زيادة قوية في سعر الريبل فوق 0.3 دولار ، بعد ارتفاع البيتكوين وإيثريوم. ارتفع السعر فوق المقاومة 0.312 دولارًا واستقر جيدًا فوق المتوسط المتحرك البسيط 100 ل 4 ساعات.

تم تداوله إلى أعلى مستوى جديد في عدة أسابيع عند 0.3255 دولارًا قبل أن ينهار أكثر من 20%. كان هناك انخفاض حاد دون منطقة الدعم 0.3 دولار. ارتفع السعر حتى دون مستوى الدعم 0.28 دولار ، لكن الانخفاضات بقيت مدعومة بشكل جيد بالقرب من مستوى 0.25 دولار.

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يوجد أيضًا خط اتجاه صعودي رئيسي يتشكل بدعم بالقرب من 0.278 دولارًا على الرسم البياني للأربع ساعات لزوج XRP / USD. تم تشكيل قاع متأرجح بالقرب من 0.2401 دولار أمريكي ومؤخراً بدأ السعر في زيادة جديدة. كان هناك كسر فوق 0.28 دولار ، بالإضافة إلى مستوى تصحيح فيب 50% للانهيار الأخير من ارتفاع 0.3255 دولار إلى قاع 0.24 دولار.

يختبر السعر الآن مستوى تصحيح فيب بنسبة 61.8% للانهيار الأخير من أعلى مستوى عند 0.3255 دولار إلى أدنى سعر عند 0.2400 دولار. على الجانب العلوي ، هناك مقاومة قوية بالقرب من مستوى 0.3 دولار. الإغلاق الناجح فوق حاجز 0.3 دولار قد يفتح الأبواب لمزيد من المكاسب.

تقع المقاومة الرئيسية التالية بالقرب من مستوى 0.312 دولار ، والتي فوقها من المرجح أن يرتفع السعر نحو مستويات 0.32 دولار و 0.3250 دولار في الجلسات القادمة.

من المحتمل أن تكون الجوانب السلبية محدودة في XRP

إذا كان هناك تصحيح هبوطي آخر ، فمن المرجح أن يجد سعر الريبل الدعم بالقرب من 0.285 دولار. كما أن دعم خط الاتجاه بالقرب من 0.2800 دولارًا يحمل المفتاح أيضًا ، والذي قد يواجه المضاربون على الارتفاع ارتفاعه.

إذا كان هناك إغلاق هبوطي أدنى دعم خط الاتجاه ، فقد يمتد السعر في انخفاضه نحو مستويات الدعم 0.265 دولار و 0.2600 دولار.