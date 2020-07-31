بلومبرغ: الأمريكيون يستبدلون الدولار المتراجع مقابل بيتكوين

تام شمس - الجمعة 31 يوليو 2020 11:55 مساءً - تدعي مقالة لبلومبرغ أن الأمريكيين يتخلون عن سلامة الدولار مقابل المزيد من الأصول المضاربة مثل الأسهم والذهب وبيتكوين (BTC).

معدلات ادخار عالية وعائدات منخفضة

بسبب إغلاق كوفيد-١٩، وصل معدل المدخرات الشخصية في الولايات المتحدة إلى ارتفاع تاريخي. ولكن العائد الذي تقدمه المؤسسات المالية على حسابات التوفير يقترب من الصفر. وفي الوقت نفسه، حققت الأصول مثل بيتكوين والأسهم والذهب مكاسب من رقمين منذ مارس. وهذا يجعلها خيارًا جذابًا للمستثمرين.

المصدر: بلومبرغ.

تذكر المقالة شخصًا يعيش في كاليفورنيا يبلغ من العمر ٢٨ عامًا، والذي أخبر الصحفي أنه سيحول مدخراته البالغة ١٥٠٠٠ دولار الموجودة في حساب توفير عالي العائد في آلي بنك إلى بيتكوين. ويقول إنه يفعل ذلك لأنه يتوقع ركودًا اقتصاديًا طويل المدى.

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شهر يوليو كان الأسوأ للدولار الأمريكي منذ عقد

الواقع أسوأ مما يفترضه مقال بلومبرغ. فليس سرًا أن الدولار ينخفض ​​بسرعة مقابل العملات الورقية الرئيسية الأخرى. وفي الواقع، وفقًا لصحيفة فاينانشال تايمز، فإن يوليو هو أسوأ شهر للدولار منذ عقد.

بيتكوين ومؤشر الدولار الأمريكي (DXY) يوليو ٢٠٢٠. المصدر: تريدينغ إكونوميكس.

مع اقتراب جولة أخرى من فحوصات التحفيز واستمرار تأثر معظم الدول بقيود كوفيد-١٩، فهذه المشكلة ستتفاقم فقط. ومن المحتمل أن يختبر الأمريكيون المزيد من انخفاض قيمة العملة على المدى القصير، وقد يسعون إلى تحويل ممتلكاتهم إلى أصول ذات عائد أعلى. ومع ذلك، لا يوجد شيء مجاني. وفي عالم الاستثمار، يأتي العائد المرتفع مع مخاطر عالية.