عملة تيزوس Tezos تحقق أرباحا مهمة و تصل الى ما فوق 3 دولار

ارتفع سعر عملة تيزوس Tezos بأكثر من 10% وتجاوز مستوى المقاومة 3 دولار مقابل الدولار الأمريكي. يبدو أن XTZ تهدف إلى المزيد من الارتفاعات في الأيام القادمة.

بدأت XTZ زيادة قوية فوق مستويات المقاومة 2.500 و 2.750 دولار مقابل الدولار الأمريكي.

تم تداول السعر إلى قمة شهرية جديدة عند 3.05 دولار ويقوم بالتصحيح هبوطيًا في الوقت الحالي.

يوجد خط اتجاه صعودي حاسم يتشكل بدعم عند 2.650 دولار على الرسم البياني لـ4 ساعات لزوج XTZ / USD.

يمكن أن يصحح الزوج هبوطيًا على المدى القصير ، ولكن من المرجح أن يجد الانخفاضات الدعم بالقرب من 2.75 أو 2.65 دولارًا.

عملة تيزوس Tezos ارتفعت بأكثر من 10%

في الآونة الأخيرة ، كانت هناك مكاسب قوية في عملة LINK و عملة XTZ مقابل الدولار الأمريكي. تم تداول LINK إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق أعلى من 8 دولار ، ويبدو أن XTZ يتبع أيضًا نمطًا مشابهًا.

بدأ سعر Tezos في زيادة قوية من مستوى الدعم 2.450 دولارًا والمتوسط المتحرك البسيط 100 ل 4 ساعات. تمكن المضاربون على الارتفاع من تصفية مستويات المقاومة عند 2.5 و 2.75 دولار. فتح الباب لمزيد من المكاسب فوق مستوى 3 دولار وتم تداول السعر إلى قمة شهرية جديدة عند 3.050 دولار.

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يقوم حاليًا بالتصحيح للأقل ويتداول بالقرب من 2.98 دولارًا. هناك دعم أولي بالقرب من مستوى 2.95 دولار. وهو قريب من مستوى تصحيح فيب 23.6% للارتفاع الأخير من قاع 2.585 إلى 3.05 دولار.

على الجانب السلبي ، يوجد الدعم الرئيسي الأول بالقرب من مستوى 2.8 دولار أو مستوى تصحيح فيب 50% للارتفاع الأخير من قاع 2.585 دولار إلى ارتفاع 3.05 دولار. علاوة على ذلك ، يوجد خط اتجاه صعودي حاسم يتشكل بدعم عند 2.65 دولارًا على الرسم البياني للأربع ساعات لزوج XTZ / USD.

دعم خط الاتجاه قريب من منطقة الاختراق السابقة عند 2.7 دولار. على الجانب العلوي ، قد يكافح السعر ليستقر فوق المقاومة 3 دولار. إذا نجحت ، يمكن أن تفتح الأبواب لزيادة أخرى. قد تكون المقاومة الرئيسية التالية عند 3.25 دولارًا ، والتي قد يتجه الثيران فوقها إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق في الأيام القادمة.

الانخفاضات تبقى مدعومة

إذا صحح سعر XTZ هبوطيًا ، فمن المحتمل أن يحمي المضاربون على الارتفاع مستويات الدعم عند 2.8 و 2.75 دولارًا. يقع الدعم الرئيسي بالقرب من مستويات 2.7 و 2.65 دولار ، والتي قد يتحرك دونها السعر إلى المنطقة الحمراء.

قد يكون الدعم الرئيسي التالي 2.45 دولارًا أو 100 متوسط ​​متحرك بسيط ل 4 ساعات. قد تؤدي أي خسائر أخرى السعر إلى المستوى 2.2 دولار.

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