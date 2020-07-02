تحليل سعر البيتكوين Bitcoin و الاثريوم ETH اليوم

يتحرك Bitcoin ببطء أعلى واختبر مؤخرًا 9300 دولار مقابل الدولار الأمريكي. يتداول BTC الآن فوق المتوسط المتحرك لكل 100 ساعة ، ومن المحتمل أن يرتفع فوق 9300 دولار.

يثبت سعر الاثريوم Ethereum بقوة فوق مستوى الدعم 225 دولارًا مقابل الدولار الأمريكي. ETH يرتفع ببطء ومن المرجح أن يستمر في الارتفاع نحو 235 دولارًا و 240 دولارًا.

تحليل سعر البيتكوين و الاثريوم اليوم

يظهر Bitcoin بعض الإشارات الإيجابية فوق مستويات 9200 و 9150 دولارًا.

أعاد السعر النظر إلى المقاومة عند 9300 دولار ويتداول الآن أعلى بكثير من المتوسط المتحرك البسيط لكل 100 ساعة.

يوجد خط اتجاه صعودي هام يتكوّن بدعم عند 9،180 دولارًا على الرسم البياني للساعة لزوج BTC / USD.

يمكن للزوج تصحيح بعض النقاط ، ولكن من المرجح أن يكسر حاجز 9300 دولار لمزيد من الارتفاعات.

يتبع Ethereum مسارًا صعوديًا وارتفع مؤخرًا فوق مستوى المقاومة 230 دولارًا.

يمكن أن يصحح السعر بضع نقاط ، ولكن مستويات 228 دولارًا و 225 دولارًا هي دعائم مهمة.

اتبعت هذا الأسبوع قناة تصاعدية حيوية نشطة بدعم بالقرب من 228 دولارًا على الرسم البياني للساعة من ETH / USD.

من المرجح أن يواصل الزوج ارتفاعه نحو 235 دولارًا بعد تصحيح هبوطي على المدى القصير.

سعر Bitcoin يتطلع إلى كسر صاعد

بعد الاستقرار فوق مستوى 9000 دولار ، بدأت البيتكوين في الارتفاع البطيء والمطرد مقابل الدولار الأمريكي. تجاوز BTC مستوى المقاومة 9200 دولار ويتداول الآن أعلى بكثير من المتوسط المتحرك البسيط لكل 100 ساعة.

Advertisements

كانت الحركة الصعودية الأخيرة إيجابية واكتسب السعر زخمًا بعد أن كسر مقاومة 9220 دولارًا وخط اتجاه هبوطي متصل على الرسم البياني للساعة. فتح الباب لمزيد من المكاسب وارتفع السعر نحو المقاومة 9300 دولار.

يتشكل ارتفاع بالقرب من 9301 دولار ويقوم السعر حاليًا بالتصحيح هبوطيًا. اختبر مستوى تصحيح فيب 23.6% من الحركة الصعودية الأخيرة من 9061 دولار المنخفض المتأرجح إلى 9301 دولار المرتفع.

على الجانب السلبي ، هناك العديد من الدعم اللائق الذي يتشكل بالقرب من 9180 و 9160 دولارًا. يوجد أيضًا خط اتجاه صعودي كبير يتشكل مع دعم عند 9180 دولارًا على الرسم البياني لكل ساعة لزوج BTC / USD. خط الترند قريب من مستوى تصحيح فيب 50% للحركة الصعودية الأخيرة من قاع التأرجح عند 9061 دولار إلى قمة 9301 دولار.

العقبة الرئيسية في الاتجاه الصعودي لا تزال بالقرب من مستوى 9300 دولار. ربما يؤدي الاختراق الناجح والإغلاق فوق 9300 دولار إلى تمهيد الطريق لمزيد من المكاسب في الجلسات القادمة. تقع المقاومة الرئيسية التالية بالقرب من 9500 و 9550 دولارًا.

يظهر سعر Ethereum علامات إيجابية

في الأيام الثلاثة الماضية ، اتبعت أسعار Ethereum مسارًا صعوديًا فوق المستوى المحوري 220 دولارًا مقابل الدولار الأمريكي. ارتفع سعر ETH فوق مستوى المقاومة 225 دولار والمتوسط المتحرك البسيط لكل 100 ساعة.

كانت الحركة الصعودية الأخيرة إيجابية ، وتم تداول الأثير فوق مستويات المقاومة 228 و 230 دولارًا. تم تداوله إلى أعلى مستوى أسبوعي جديد عند 233 دولارًا ويقوم حاليًا بالتصحيح هبوطيًا. وقد اختبر مستوى تصحيح فيب 23.6% للحركة الصعودية الأخيرة من قاع التأرجح 225 إلى 233 دولارًا.

قد تكون المقاومة السابقة عند 230 دولارًا بمثابة دعم ، ولكن الدعم الرئيسي الأول بالقرب من مستوى 228 دولارًا. والأهم من ذلك ، اتبعت قناة الصعود المهمة هذا الأسبوع نشاطًا مع دعم بالقرب من 228 دولارًا على الرسم البياني لكل ساعة من ETH / USD.

دعم القناة قريب من مستوى تصحيح فيب 50% للحركة الصعودية الأخيرة من قاع التأرجح 225 دولار إلى ارتفاع 233 دولار. يبدو أن سعر الأثير قد يكون له مصلحة شراء قوية بالقرب من دعم القناة و 226 دولارًا و 100 ساعة SMA.

على الجانب العلوي ، مستوى 232 دولار هو مقاومة مبدئية. تقع المقاومة الرئيسية التالية بالقرب من مستوى 235 دولارًا ، والتي فوقها قد يرتفع السعر نحو مستويات 240 و 245 دولارًا.