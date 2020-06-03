تام شمس - الأربعاء 3 يونيو 2020 03:55 مساءً -
أطلقت بلوكستريم، الشركة التي تقف وراء السلاسل الجانبية لبيتكوين (BTC) ليكويد وشبكة لبرق المسرّعة، مبادرة ليكويد فنتشرز، التي تسعى إلى ربط المطورين الذين يتطلعون إلى الاستفادة من السلسة الجانبية التجارية مع مستثمري العملات المشفرة.
ويأتي هذا الإعلان بعد انتهاء يوم تجريب ليكويد الأول، الذي شهد مشاركة من الشركات الناشئة والمطورين من هونغ كونغ وإسرائيل وإسبانيا وسويسرا واليابان والولايات المتحدة.
تدعم مبادرة ليكويد فنتشرز أكثر من اثني عشر شركة رأس مال استثماري تتمحور حول بيتكوين - بما في ذلك نوغل وسيف سيز وبلوتشين كابيتال وكاسل آيلاند فنتشرز وديجيتال غاراج لاب فند وإلكتريك كابيتال وفولغور فنتشرز ولمنيسكاب وبروف أوف كابيتال وستيلمارك.
وقد تلقت المبادرة التزامات بقيمة ٥ ملايين دولار من مؤيديها حتى الآن.
كما أعلنت بلوكستريم أيضًا أنها مفتوحة لتعبيرات الاهتمام من الشركات الناشئة التي ترغب في المشاركة في يوم تجريب ليكويد التالي.
حيث إن الشركات الناشئة التي تم اختيارها للمشاركة في اليوم التجريبي التالي "سيتم تزويدها بالدعم الفني والإرشاد التشغيلي من فريق بلوكستريم"، بالإضافة إلى فرصة عرض مشروعها على المستثمرين والشركات الناشئة المشاركة في البرنامج.
وستقام أيام التجريب على أساس ربع سنوي، مع توقع إقامة الحدث التالي خلال شهر أغسطس.
يوم تجريب ليكويد يجذب المشاركة العالمية
كشفت بلوكستريم أنها عقدت أول يوم تجريبي لليكويد لها على الإطلاق يوم ١٨ مايو.
وقد شهدت الأحداث مشاركة افتراضية من المطورين الذين يمثلون ست دول، بما في ذلك الشركات التي تبني حلول التسوية والألعاب ومنصات إصدار الأصول على منصة ليكويد.
كانت هذه تفاصيل خبر بلوكستريم تطلق مبادرة لتنمية النظام البيئي لليكويد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوين تليجراف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.