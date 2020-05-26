وفقا ل JP Morgan سعر البيتكوين الحالي يجب أن يكون قريب من 11500 الف دولار

على الرغم من أن المؤسسة المالية JP Morgan قد لا تتداول البيتكوين أو تقدم خدمات خاصة بالتشفير لعملائها، إلا أن الشركة تقوم بتحليل هذا السوق الناشئ من حين لآخر.

وقد تم توضيح هذا الأمر مؤخرًا، بحيث شارك أحد الأفراد هذا الأسبوع تقريرًا من JP Morgan ، بتاريخ 22 مايو ، تضمن تحليلًا بعد حدث انقسام البيتكوين لمشهد تعدين البيتكوين.

وجد المحللون في المؤسسة المالية المتعددة الجنسيات أنه من خلال تحليلهم القيمة الجوهرية للبيتكوين ، يم تداول البيتكوين حاليًا بنسبة 25% أقل من السعر الحقيقي بعد حدث الانقسام. تم اشتقاق السعر الأساسي الذي وجده JP Morgan من خلال متوسط تكلفة تعدين لكل عملة بيتكوين.

في حين اقترح المحللون أنه لا يمكن الحصول على إشارات ملموسة من حقيقة أن العملة المشفرة أقل من قيمتها الجوهرية ، يعتقد المحللون أن البيتكوين ستصل الى مستويات قياسية في النهاية.

يعتقد المحللون و JP Morgan أن البيتكوين قريب من القيمة الجوهرية

كما هو الحال وفقًا لمحللي JP Morgan ، فإن القيمة الجوهرية للبيتكوين تقع في مكان ما حول 11500 دولار، أعلى من سعر السوق الحالي بأكثر من 2500 دولار.

في حين أن هذا السعر قد يبدو على بعد أميال ، فإنه يمكن تحقيقه بسبب الاتجاهات الأساسية.

شاركت شركة Blockchain Insights شركة Santiment يوم 21 مايو أن قيمة شبكة Bitcoin إلى نسبة المعاملات تظل سليمة، مما يشير إلى أن الأسعار قد تستأنف صعودها قريبًا على الرغم من الانخفاض الأخير، الذي ادى الى هبوط البيتكوين المعتدل بنسبة 4.4% اليوم ، فإن نسبة المعاملات الخاص بها يبدو سليمًا ، ويظهر نموذجنا إشارة شبه صعودية.

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ردد BlockTower Capital ، وهو صندوق استثماري للعملة المشفرة و البلوكشين ، بالتفاؤل. في ملاحظة ، قالت الشركة إن الحالة الكلية للبيتكوين لم تكن أكثر وضوحًا من قبل. وعزا التفاؤل إلى اتجاهات متعددة ، مثل تزايد عدم الثقة في البنوك المركزية ، واعتماد التقنيات الرقمية في العالم وسط الجائحة المستمرة ، وتزايد التوترات الجيوسياسية مع انهيار الاقتصادات.

تدعم JPMorgan Chase شركات التشفير و البيتكوين

يأتي أحدث تقرير لـ JP Morgan حول البيتكوين في الوقت الذي بدأ فيه JPMorgan Chase القسم المصرفي في الشركة، في خدمة عملاء التشفير الأصلي لأول مرة على الإطلاق.

وفقًا لما أفادت به صحيفة وول ستريت جورنال قبل عشرة أيام ، فقد اتخذ البنك اثنين من أكبر أسواق تبادل البيتكوين ، Coinbase و Gemini Trust ، كعملاء. قال أشخاص مطلعون على الأمر، إنه تم فتح الحسابات والموافقة عليها في أبريل ، وبدأت معالجة المعاملات من خلال الحساب للتو. يقدم البنك بشكل أساسي خدمات إدارة النقد للشركات ويتعامل مع المعاملات المبنية على الدولار لعملاء البورصات في الولايات المتحدة.

وفقًا لمايك نوفوغراتز – الرئيس التنفيذي لشركة Galaxy Digital وشريك سابق في Goldman Sachs، هذه الأخبار، صفقة ضخمة و كبيرة في الواقع.

لاحظ مستثمر وول ستريت أن قبول الشركة لعملاء العملة المشفرة هو علامة على الاعتراف بأن المستقبل سيشمل العملات المشفرة، والأصول الرقمية ، والأنظمة القائمة على البلوكشين.