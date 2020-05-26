منصة للتشغيل البيني ستسخدم تيلوس تك للمعاملات عبر السلسلة

تام شمس - الثلاثاء 26 مايو 2020 06:56 مساءً - أعلنت تيلوس في ٢٦ مايو أن ترانسليدجر ستستخدم تقنية بلوكتشين لتشغيل منصة للتشغيل المتداخل مما يتيح للعملات المشفرة الانتقال بين شبكات بلوكتشين.

وتهدف منصة ترانسليدجر إلى إدخال تحسينات على التطبيقات من نظير إلى نظير مثل البورصات اللامركزية (DEXs)، إلى جانب تمكين إدارة العملات مثل بيتكوين (BTC) مع ميزات العقود الذكية الأسرع والأقوى.

التكنولوجيا تجلب فوائد للبورصات اللامركزية

تتيح ترانسليدجر للعملات بما في ذلك بيتكوين وإيثريوم (ETH) التنقل بين شبكات بلوكتشين مع الحفاظ على قيمتها، باستخدام الرموز المميزة للوكيل على تيلوس كوسيلة للتبادل. ويسمح هذا لهذه العملات بالاستفادة من عقود تيلوس الذكية وأوقات معاملات تبلغ نصف ثانية بدون رسوم.

وباستخدام هذه التكنولوجيا، يمكن أن توفر البورصات اللامركزية سرعات تداول للبورصات المركزية المتنافسة، ولكن دون أن يضطر المستخدمون إلى التخلي عن السيطرة على أصولهم. كما يمكن أيضًا أن يجلب سيولة العملات ذات القيمة السوقية العالية مثل بيتكوين إلى البورصات اللامركزية لأول مرة.

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حيث قال الرئيس التنفيذي لشركة ترانسليدجر ديدير مارتن:

"لا يجب على مستخدمي العملات المشفرة الاعتماد على بورصة مركزية لتداول أصولهم عندما تكون لدينا القدرة على إنشاء شبكات آمنة من نظير إلى نظير."

تشمل حالات الاستخدام الأخرى التحقق من الهوية، وأوراكل ونقل الأصول.

وقد تم تصنيف تيلوس كواحدة من أنشط شبكات بلوكتشين في العالم، وفقًا لبيانات من بلوكتيفيتي.