الفرق بين العملات الرقمية و العملات المشفرة هو ما سنشرحه لكم في هذا الموضوع، لأن الإقتصاد المشفر شيئ جديد على العالم، كما العملات المشفرة، الكثير يخلط بين العملات الرقمية و المشفرة، لهذا في هذا المقال سنجاول ان نتطرق الى الفرق بين العملات لمشفرة و الرقمية و ما هي الاختلافات الأساسية بين الاثنين، العملات المشفرة او Cryptocurrencies و العملات الرقمية؟.

الفرق بين العملات الرقمية و العملات المشفرة

ما هي العملات الرقمية

العملات الرقمية هي الأموال المستخدمة على شبكة الإنترنت. و هي اموال رقمية موجودة على شكل ارقام. ليس لديها ما يعادلها ماديا في العالم الحقيقي. ولكن للعملات الرقمية كل خصائص المال التقليدي. تماما كما الاموال المحلية، يمكنك الحصول عليها، ونقلها أو تبادلها لعملات أخرى.

يمكنك استخدامه لدفع ثمن السلع والخدمات، مثل تعبئة حسابات الهاتف و الإنترنت، الشراء عبر الانترنت، دفع ثمن الفواتير… فالعملات الرقمية ليست لها حدود جغرافية أو سياسية. فقد يتم إرسال المعاملات من أي مكان و الى أي نقطة في العالم. و يمكن اعتبار الحسابات الرقمية والمحافظ على أنها ودائع مصرفية.

ما هي العملات المشفرة

العملات المشفرة او Cryptocurrencies هي مجموعة متنوعة من العملات الرقمية ولكن مشفرة لها نظامها الخاص، العملات المشفرة او Cryptocurrencies هو أصل يستخدم كوسيلة للتبادل. ويعتبر موثوقا لأنه يستند إلى نظام مشفر معقد متاسس على علم التشفير.

واحدة من الأهداف الأساسية لعلم التشفير هو جعل الاتصالات أمنة و محمية. انه يخلق ويحلل خوارزميات وبروتوكولات تسمح بتشفير البيانات بحيث لا يتم تغيير أي معلومة كيف ما كانت نوعها، أو تسمج بأن يطلع عليها الأطراف الثالثة. التشفير هو مزيج من عدد كبير من العلوم المختلفة، فعلم الرياضيات باعتباره العلم الأساسي في التشفير. الرياضيات هي المسؤولة عن موثوقية الخوارزميات والبروتوكولات المشفرة.

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العملات المشفرة او Cryptocurrencies لها نظام و بروتوكول يسمى البلوكشين او دفتر الحسابات الرقمي اللامركزي. وهذا يعني أنه لا توجد سلطة ثالثة تتحكم في جميع الإجراءات و المعاملات و التحويلات و الإرسالات في الشبكة.

العملات الرقمية و العملات المشفرة

ما هي الاختلافات الأساسية بين الاثنين، العملات المشفرة او Cryptocurrencies و العملات الرقمية؟

على الرغم من ان العملات المشفرة او Cryptocurrencies هي نوع من العملات الرقمية، إلا أنه هناك بعض الاختلافات الأساسية، بين الإثنين.

البنية : العملات الرقمية مركزية، فهناك مجموعة من الناس وأجهزة الكمبيوتر التي تنظم حالة المعاملات في الشبكة. اما العملات العملات المشفرة او Cryptocurrencies فهي لامركزية، متأسسة على انظمة (حواسيب) موزعة هي من تدير المعاملات.

العملات الرقمية مركزية، فهناك مجموعة من الناس وأجهزة الكمبيوتر التي تنظم حالة المعاملات في الشبكة. اما العملات العملات المشفرة او Cryptocurrencies فهي لامركزية، متأسسة على انظمة (حواسيب) موزعة هي من تدير المعاملات. عدم الكشف عن هويته : تتطلب العملات الرقمية تحديد هوية المستخدم. فسيحتاج إلى تحميل صورته الشخصية، بعض الوثائق الصادرة عن السلطات العامة، اثباتات العنوان .. و العديد من الوثائق و الإجراءات الأخرى التي تتبث هوية الشخص. اما الشراء والاستثمار او اي عمليات أخرى بالعملة المشفرة لا تحتاج او تتطلب أي من ذلك الذي تحتاجه العملات الرقمية. ومع ذلك، فإن العملات المشفرة او Cryptocurrencies ليست مجهولة 100%. على الرغم من أن عناوين المحافظ لا تحتوي على أي معلومات سرية مثل الاسم والعنوان السكني، وما إلى ذلك، فإن تحويلات العملات المشفرة تكون في علاملة على السحل الامركزي، و هكذا يمكن تعقب بعض عناوين محافظ العملات المشفرة.

تتطلب العملات الرقمية تحديد هوية المستخدم. فسيحتاج إلى تحميل صورته الشخصية، بعض الوثائق الصادرة عن السلطات العامة، اثباتات العنوان .. و العديد من الوثائق و الإجراءات الأخرى التي تتبث هوية الشخص. اما الشراء والاستثمار او اي عمليات أخرى بالعملة المشفرة لا تحتاج او تتطلب أي من ذلك الذي تحتاجه العملات الرقمية. ومع ذلك، فإن العملات المشفرة او Cryptocurrencies ليست مجهولة 100%. على الرغم من أن عناوين المحافظ لا تحتوي على أي معلومات سرية مثل الاسم والعنوان السكني، وما إلى ذلك، فإن تحويلات العملات المشفرة تكون في علاملة على السحل الامركزي، و هكذا يمكن تعقب بعض عناوين محافظ العملات المشفرة. الشفافية : العملات الرقمية ليست شفافة. فلا يمكن تتبع المعاملات المالية للمحافظ و لا يمكن ان نرى التحويلات المالية، فتلك المعلومات تبقى سرية يطلع عليها فقط المقدمون لخدمة العملات العملات الرقمية. العملات المشفرة او Cryptocurrencies شفافة. حيث يمكن لأي شخص أن يرى معاملات أي مستخدم، حيث يتم وضع جميع مصادر الإيرادات في سلسلة عامة.

العملات الرقمية ليست شفافة. فلا يمكن تتبع المعاملات المالية للمحافظ و لا يمكن ان نرى التحويلات المالية، فتلك المعلومات تبقى سرية يطلع عليها فقط المقدمون لخدمة العملات العملات الرقمية. العملات المشفرة او Cryptocurrencies شفافة. حيث يمكن لأي شخص أن يرى معاملات أي مستخدم، حيث يتم وضع جميع مصادر الإيرادات في سلسلة عامة. معالجة المعاملات و التحويلات : للعملات الرقمية سلطة مركزية تعالج كل قضايا المعاملات و التحويلات. ويمكنها إلغاء المعاملات أو تجميدها بناء على طلب المشارك أو السلطات أو الاشتباه في حدوث غش أو غسل للأموال. اما المعاملات و التحويلات بالعملات المشفرة او Cryptocurrencies يتم تنظيمها عبر نظام موزع من الحواسيب تم تسميتها ب Peers او Nodes في شبكة عالمية. تلك الشبكة لها معايرها مبرمجة برمجة موحدة و خاصة (لمعالجة البيانات، التحويلات المالية، سجل كامل للعملة المشفرة منذ بدايبتها) في جميع الحواسيب، و أي تغير في تلك البرمجة يجب ان يوافق عليه جميع Peers او Nodes، ومن المستبعد جدا أن المستخدمين سوف يوافقون على التغييرات في تلك الشبكة بلوكشين.

للعملات الرقمية سلطة مركزية تعالج كل قضايا المعاملات و التحويلات. ويمكنها إلغاء المعاملات أو تجميدها بناء على طلب المشارك أو السلطات أو الاشتباه في حدوث غش أو غسل للأموال. اما المعاملات و التحويلات بالعملات المشفرة او Cryptocurrencies يتم تنظيمها عبر نظام موزع من الحواسيب تم تسميتها ب Peers او Nodes في شبكة عالمية. تلك الشبكة لها معايرها مبرمجة برمجة موحدة و خاصة (لمعالجة البيانات، التحويلات المالية، سجل كامل للعملة المشفرة منذ بدايبتها) في جميع الحواسيب، و أي تغير في تلك البرمجة يجب ان يوافق عليه جميع Peers او Nodes، ومن المستبعد جدا أن المستخدمين سوف يوافقون على التغييرات في تلك الشبكة بلوكشين. الجوانب القانونية : معظم البلدان لديها بعض الإطار القانوني للعملات الرقمية، مثل التوجيه 2009/110/EC في الاتحاد الأوروبي، و المادة 4A من القانون التجاري الموحد في الولايات المتحدة. اما العملات المشفرة لا يمكننا أن نقول عنها الشيء نفسه في الوقت الراهن. ففي معظم البلدان، لا تجد اي قوانين وضعية للعملات المشفرة، و حتى الان لا يزال إنشاء الإطار القانوني للعملات المشفرة قيد التنفيذ.

بين العملات المشفرة و العملات الرقمية فرق ان الأولى مشفرة لامركزية غير خاضعة لأي سلطة مركزية و لا يتم الإعتماد على الوسطاء من اجل إدارتها، و الثانية عملات مركزية يتم تداولها رقميا و على الإنترنت، و نظامها مركزي خاضع للوسطاء.