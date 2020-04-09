تنصيف بيتكوين كاش: ساعتان لإنتاج كتلة جديدة مع تباطؤ معدل الهاش

تام شمس - الخميس 9 أبريل 2020 09:53 صباحاً - لم يمر حتى يوم واحد منذ خفض بيتكوين كاش إلى النصف، وقد تلقى معدل الهاش بالفعل على ضربة كبيرة وتباطأ توليد الكتلة بشكل ملحوظ.

وقد توقع الكثير أن يتخلى بعض القائمين بالتعدين على الأقل عن بيتكوين كاش والانتقال إلى عملات مربحة أكثر مثل بيتكوين (BTC) بعد أن انخفضت مكافآتهم إلى النصف من ١٢,٥ إلى ٦,٢٥ بيتكوين كاش. ولكن مع ارتفاع معدلات الهاش وانخفاضها كل يوم، فإن بيانات بيتكوين كاش مفتوحة للتفسير.

حيث يُظهر Fork.lol انخفاضًا بنسبة ٦٠٪ في معدل تجزئة بيتكوين كاش من ٤,٣٦ كوينتيليون هاش في الثانية أمس إلى ١,٦ كوينتيليون هاش في الثانية في وقت كتابة المقالة (باستخدام متوسط ​​١٢ ساعة). كما انخفض مؤشر كوينوارز من ٣,٩٩٤٤ كوينتيليون هاش في الثانية إلى ٢,٤٥٩٥ كوينتيليون هاش في الثانية، في حين يُظهر الرسم البياني لـ Bitcoin.com ارتفاع المعدل قليلًا إلى ٣,٥ كوينتيليون هاش في الثانية.

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وفي تقرير نُشر في ١ أبريل، قالت أركان ريسرش إن هناك خطرًا حقيقيًا من أن ينخفض ​​معدل الهاش إلى جانب العملة المشفرة، متوقعًا "قدوم أيام متقلبة قبل التنصيف، وفي أعقاب ذلك مباشرة".

وقد سارع العديد في عالم العملات المشفرة إلى ملاحظة الفارق بين الكتل أيضًا. حيث لاحظ فريق بحث بيتميكس على حساب تويتر الخاص بهم أن الوقت بين الكتلة ٦٣٠٠٠٠ و٦٣٠٠٠١ كان تقريبًا ساعتين - عادةً ما يستغرق الأمر عشر دقائق فقط لإنشاء كتلة بيتكوين كاش.

وفي وقت كتابة المقالة، تم تعدين ٥٣ كتلة خلال الخمس عشرة ساعة الماضية، مع عودة الوقت بين التكوين إلى ١٠-٢٠ دقيقة.