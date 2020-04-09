كوفيد-١٩ يقلل من خطر حدوث انخفاض في الأسعار بعد التنصيف

تام شمس - الخميس 9 أبريل 2020 08:53 صباحاً - يعتقد بعض خبراء العملات المشفرة أن انهيار السوق الأخير بسبب كوفيد-١٩ قد قلل من خطر انخفاض الأسعار إلى النصف وكان من الممكن أن يقوم بإعداد موجة ارتفاع لبيتكوين.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، جمعت تشيناليسيس مجموعة من خبراء الصناعة في لوحة عبر الإنترنت لمناقشة تأثير كوفيد-١٩ على بيتكوين وما يعنيه للمستقبل.

حيث قال كريس بنديكسون، رئيس قسم الأبحاث في كوين شيرز، إنه يعتقد أن انهيار الأسعار الأخير في مارس قد أعد القائمين بالتعدين مبكرًا للتنصيف، مما سيقلل من التأثير المفاجئ الذي كان يمكن أن يحدث لربحيتهم. وقد اضطر أولئك الذين لديهم معدات قديمة بالفعل إلى الإغلاق أو الترقية:

"النتيجة هي أنه بعد مرور التنصيف، بالإضافة إلى أشهر قليلة من التقلبات المحتملة في المخاطر، فإن الصناعة، صناعة التعدين ستكون في وضع أقوى بكثير مع قاعدة تكلفة منخفضة بشكل عام."

وأضاف بنديكسون أن هذا الإعداد جيدًا للارتفاع في المدى المتوسط:

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"ما يعنيه هذا هو أنه من المحتمل ألا يضطر القائمون بالتعدين إلى بيع نسبة عالية من عملاتهم المستخرجة كما كان قبل التنصيف وعند التنصيف الفعلي، عندما تضيف ذلك إلى هذا، فإنه يعني أننا على وشك رؤية استعداد لموجة ارتفاع جيدة في منتصف المدة".

الأزمة المالية توضح سبب حاجتنا إلى بيتكوين

أوضح أليكس لوتون سكوت، المدير المساعد لكوين شيرز، أن الأزمة سلطت الضوء على الاستخدامات المفيدة للبيتكوين. وطرح السؤال "هل تغيرت الأساسيات؟" ثم أجاب على سؤاله بقوله:

الجواب المختصر هو: لا بالتأكيد. وهذا الإعداد العالمي هو أحد الإعدادات التي يمكن أن تُظهر إلى حد كبير استخدامات بيتكوين وقيم بيتكوين وقيمها بالكامل [...] وربما نشهد قليلًا من العواصف المثالية لبيتكوين على المدى المتوسط."

كل الارتباطات تذهب إلى ١ في الأزمات

وفقًا لوتون سكوت، خلال أوقات الأزمات، تذهب جميع الارتباطات إلى ١. أي أن كل شيء يميل إلى التحرك في نفس الاتجاه. وأوضح أن انخفاض الأسعار المرعب في منتصف مارس قد تفاقم بسبب انخفاض سقف السوق، فيما يتعلق بفئات الأصول التقليدية، وتفاقم أكثر من خلال وقف الخسائر والتداول الآلي. وقد أدى ذلك إلى تقلبات عالية، على الرغم من أن العديد من الأفراد قد لا يشتركون في مخاوف السوق التقليدية. الخبر السار هو أن الارتباطات قد بدأت بالفعل في العودة إلى مستويات ما قبل الانهيار: