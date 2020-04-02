العملات المشفرة تساعد في الإنقاذ بعد تصاعد حركة المرور على خان أكاديمي بسبب فيروس كورونا

تام شمس - الخميس 2 أبريل 2020 05:50 صباحاً - وجه مؤسس منصة التعليم خان أكاديمي دعوة عاجلة للتبرعات بعد زيادة بنسبة ٢٥٠٪ في عدد المستخدمين بسبب أزمة فيروس كورونا.

وقد طلب الرئيس التنفيذي سال خان من المستخدمين التبرع بالعملات الورقية - أو يمكنهم التبرع ببيزك أتنشن توكن (BAT) عبر متصفحات بريف - لمساعدة المنصة على البقاء مفتوحة أثناء الوباء.

وقال خان إن الزيادة كانت بسبب أعداد قياسية من الطلاب الذين أجبروا على البقاء في منازلهم أثناء عمليات الإغلاق ومتطلبات التباعد الاجتماعية.

مليار من أطفال المدارس يقيمون في المنزل بسبب كوفيد-١٩

خان أكاديمي هي منظمة غير ربحية تهدف إلى توفير تعليم مجاني على مستوى عالمي لأي شخص في أي مكان.

"أردت فقط أن أعطيكم رسالة سريعة، لأنني أعلم في وقت الأزمة هذا أن هناك الكثير من المخاوف بشأن الصحة والاقتصاد وحقيقة وجود مليار طالب - وربما تكون واحدًا منهم - ليسوا في المدرسة."

كما قال خان إن المنصة لديها ميزانية متواضعة لكنها وصلت إلى كل ركن من أركان العالم. وقال إنه كان يعاني بالفعل من عجز قبل أن تضعه الأزمة الحالية تحت ضغط مالي أكبر:

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"ميزانيتنا هي ميزانية مدرسة ثانوية كبيرة، لكننا نصل إلى جزء معقول من الإنسانية وهذه القطعة تزداد حجمًا ويحتاج الناس إلينا أكثر في وقت الأزمة هذا."

خان أكاديمي تقبل بيزك أتنشن توكن

خان أكاديمي هي جهوة نشر لمتصفح بريف/BAT، مما يعني قبولهم التبرعات من مستخدمي متصفح بريف. وقد أخبرت كاثرين كوري، رئيسة الاتصالات في بريف، كوينتيليغراف أن خان أكاديمي كانت خيارًا شائعًا لتبرعات BAT:

"يمكن لمستخدمي بريف إرسال تبرعات BAT إلى ناشريهم المفضلين عبر بريف ريواردز. كما يمكن للمستخدمين التبرع شهريًا والمساهمة تلقائيًا بناءً على التصفح. ويمكنهم أيضًا التبرع بتوكنات BAT التي حصلوا عليها من مشاهدة إعلانات بريف التي تحافظ على الخصوصية، أو يمكنهم شراء المزيد من التوكنات وإضافتها إلى محفظة بريف الخاصة بهم لمزيد من التبرعات".

خان أكاديمي من داعمي بيتكوين

بالإضافة إلى البرامج التعليمية الأخرى، تحتوي خان أكاديمي على قدر كبير من المحتوى المخصص لبيتكوين (BTC)، و بلوكتشين، وغيرها من المواضيع ذات الصلة بالعملات المشفرة.

وغالبًا ما ساهم مجتمع بلوكتشين في المشاريع القيمة في الماضي. واليوم هو فرصة أخرى لمستخدمي العملات المشفرة لإظهار كرمهم.