البيتكوين BTC مؤهل الآن كنموذج قانوني للمال من قبل السلطات الفرنسية

ظهرت أخبار سارة لمجتمع التشفير في فرنسا ، حيث اعترفت محكمة نانتير التجارية بأن البيتكوين BTC تعد عملة، كما ذكرت صحيفة Les Echos ، البيتكوين لديه الآن الوضع الرسمي المالي في فرنسا. تم الاعتراف بـ BTC من قبل المحكمة في قرار يتعلق بالعملات المشفرة في أواخر فبراير ، لكن تم الإعلان عنه الآن فقط.

المحكمة التجارية في نانتير تعترف، بأن البيتكوين هو أصل غير ملموس. قرار مهم من شأنه تسهيل عمليات البيتكوين وضمان سيولة أفضل في السوق.

تتوقع Les Echos الآن أن يؤدي هذا القرار إلى تحسين الوضع مع معاملات Bitcoin وزيادة سيولة BTC.

المحكمة الفرنسية تقول بأن البيتكوين BTC هو عملة

صدر الحكم المذكور أعلاه من قبل المحكمة التجارية في نانتير، واعترفت بأن البيتكوين هو أصل غير ملموس ، على غرار عملة فيات.

يقول المحامي Hubert de Vauplane من Kramer & Levin أن هذا القرار يسمح الآن باستخدام Bitcoin بشكل قانوني كالأموال. لذلك ينبغي أن يحفز Bitcoin في فرنسا العديد من الصناعات مثل، الإقراض، التداول، التجارة… ، وبالتالي تحويل سوق التشفير إلى سوق سيولة يتمتع بسيولة عالية.

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القضية القانونية الاولية للبيتكوين

اتخذت المحكمة القرار أثناء العمل على نزاع بين شركة صرف العملات المشفرة الفرنسية Paymium وشركة الاستثمار الإنجليزية ، BitSpread ، التي تتعامل مع شركات التشفير.

في عام 2014 ، أقرضت Paymium ل BitSpread مبلغًا معينًا بعملة البيتكوين. عندما ظهر Bitcoin Cash في عام 2017 نتيجة الانقسام الذي حصل مما جعل كل حامل للبيتكوين يستفيد من عملة البيتكوين كاش BCH بنسبة 1:1 ، ظهر سؤال حول ما إذا كان يجب أن تعوض شركة Paymium شركة BitSpread بما قيمة ما اقترضته بالبيتكوين مقابل البيتكوين كاش.

في وقت سابق ، تصدر البيتكوين Bitcoin عناوين الأخبار مع خبر أن ألمانيا أصبحت أول بلد في أوروبا يمنح البيتكوين وضعًا قانونيًا وتعترف به على أنه “أموال خاصة” وأداة مالية.

أيضا مؤخرا الهند ترفع الحظر عن تداول العملات المشفرة و بالتالي العملات المشفرة و البيتكوين تتجه الى مسارات مطمئنة بعدما بدأت المحاكم تتخد قرارات في صالح البيتكوين.