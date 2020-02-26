كوين بيز تطلق خطتها لمحاربة انتشار فيروس كورونا

تام شمس - الأربعاء 26 فبراير 2020 11:52 صباحاً - كل يوم هناك قصص جديدة عن اضطرابات السفر والتجمعات العامة في آسيا يتم إلغاؤها بسبب تهديد فيروس COVID-١٩، والمعروف باسم فيروس كورونا. كما تأثرت العملات المشفرة والأسواق التقليدية، حيث انخفضت قيمة بيتكوين بنسبة ٣٪ بسبب اكتشاف الفيروس في إيطاليا. وعندما يتعلق الأمر ببورصات العملات المشفرة التي تتعامل مع انتشار الفيروس، تستعد كوين بيز لأسوأ سيناريو.

فوفقًا لوثيقة تمت مشاركتها من قبل الرئيس التنفيذي برايان أرمسترونغ، تعد كوين بيز استجابة تصاعدية من أربعة مستويات لفيروس كورونا. وسيتم تشغيل كل مرحلة من مراحل الخطة بزيادة عدد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا أو الحكومات المحلية التي تستجيب للحجر الصحي بالقرب من مكاتب كوين بيز.

ثلاث مراحل لاستجابة كوين بيز

بمجرد وجود أكثر من ١٠٠ حالة من حالات "انتقال الفيروس من شخص إلى شخص" في الطبيعة، ستصبح المرحلة الأولى سارية. وتتضمن خطة كوين بيز تدابير بسيطة مثل زيادة عدد مرات تنظيف مكاتبهم وتقييد "زائري المكاتب للموظفين الأساسيين فقط". ومع ذلك، فإنها تعطي الموظفين أيضًا خيار العمل من المنزل.

وسيتم تنفيذ المرحلة الثانية عندما يكون هناك ١٠٠٠ حالة مماثلة لتلك الموجودة في المرحلة الأولى، أو يكون هناك شكل من أشكال الحجر الصحي الحكومي. وهي تعتبر تصعيدًا لاستجابة كوين بيز عن طريق إيقاف جميع الزوار إلى مكاتبهم وعدم تقديم وجبات الطعام في الموقع.

ومع ذلك، تأتي المرحلة الثالثة مع إخلاء مسؤولية: "لقد فشل الاحتواء، وستكون رحلة شاقة". وسيُطلب من موظفي كوين بيز العمل من المنزل، وعلى الأرجح لن تتاح خدمات الجهات الخارجية في المكاتب الخاصة بالتنظيف والوجبات الخفيفة لفترة غير محددة. وستكون المكاتب مغلقة بشكل أساسي.