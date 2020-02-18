بيتهامب تحصل على خبرة في مجال تكنولوجيا المعلومات من وول ستريت عبر شراكةٍ جديدة

تام شمس - الثلاثاء 18 فبراير 2020 12:55 صباحاً - بما أنه لا يمر يوم بدون شراكة جديدة في مجال العملات المشفرة، فقد بدأت واحدة من أكبر البورصات المشفرة في كوريا الجنوبية تعاونًا جديدًا.

حيث دخلت بورصة العملات المشفرة الكورية الجنوبية الرائدة "بيتهامب" في شراكة مع منصة تداول العملات المشفرة السنغافورية "بيتميكس" لتطوير خدمات ومنتجات جديدة بشكل مشترك.

فريق عمل بيتماكس يضم خبراء سابقين من مورغان ستانلي ودويتشه بنك وجيميني

ووفقًا لمنشور مدنة رسمي لبيتهامب يوم ١٧ فبراير، فقد وقعت الشركتان على مذكرة تفاهم لتوحيد قواهما لبناء خدمات جديدة وتعزيز قدرتهما التنافسية في السوق العالمية. وكجزء من مذكرة التفاهم، ستقوم بيتهامب وبيتماكس بتبادل خبراتهما مع بعضهما البعض للتعاون بفعالية في تطوير التقنيات والبنية التحتية المتعلقة ببلوكتشين والعملات المشفرة.

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وفي هذا الإعلان، أكد بيتهامب أن الفريق المؤسس لبيتماكس يضم خبراء في مجال التداول الكمي من وول ستريت بالإضافة إلى المخضرمين الكبار في مجال تداول العملات المشفرة. وتضم بيتماكس، التي أسسها جورج تشاو، كبير مسؤولي الاستثمار السابق في ديلفا كابيتال مانجمنت في عام ٢٠١٨، خبراء من أفضل الشركات المالية العالمية مثل مورغان ستانلي ودويتشه بنك وغولدمان ساكس وبلومبرغ وبورصة العملات المشفرة "جيميني".

بيتماكس هي واحدة من المشاركين الكبار في مجال سيولة العملات المشفرة

بفضل الشراكة الجديدة مع بيتماكس، تأمل بيتهامب في الوصول إلى المعرفة الفنية الجيدة من وول ستريت، حسبما ذكرت البورصة الكورية الجنوبية. بالإضافة إلى ذلك، تم تصميم مذكرة التفاهم لتزويد بيتهامب بمزيد من القدرات في بناء البنية التحتية وتوسيع القواعد في الصناعات ذات الصلة، حسبما أشارت الشركة.

بالإضافة إلى ذلك، تُعتبر بيتماكس واحدة من أفضل ١٠ مشاركين عالميين من حيث سيولة العملات المشفرة، حسبما أشارت بيتهامب. وتشير السيولة إلى مستوى السهولة التي يمكن بها شراء أو بيع الأصول.