دائما الصين تؤثر في سعر البيتكوين بسبب ما يحدث فيها

الصين دائما ما يكون لها تأثير قوي على سعر البيتكوين، فسبب نزول البيتكوين الذي حصل في سعر البيتكوين من اكثر من 9000 نحو 8300 كان سببه ما هو حاصل في الصين من احداث، مثل السنة الصينية، و المرض الذي مات بسببه العديد من الاشخاص مؤخرا في الصين، السبب الذي جعل من اكبر سوق للعملات المشفرة مشغول بتلك الاحداث عوضا عن ما يحدث في سوق العملات المشفرة.

البيتكوين كان قد انخفض ب 10٪ بسبب فيروس كورونا والسنة الصينية الجديدة، الفيروس القاتل الذي ظهر في الصين و السنة الصينية التي يحتفل بها الصين كل سنة ما بين يناير و فبراير هي السبب الوحيد في نزول البيتكوين و لا شيئ غير ذلك.

انخفض البيتكوين BTC بنسبة 10٪ خلال الأسبوع، ويرجع ذلك أساسًا إلى السنة الصينية الجديدة وعدم اليقين بشأن فيروس كورونا، حسبما يقترح المعلقون. وعند تحليل بيانات أسعار بيتكوين إلى جانب أداء الأسهم الصينية، قال “لايت”، أحد مصادر التواصل الاجتماعي، إن التراجع في الأداء امتد إلى العملات المشفرة ايضا.

ارتباط البيتكوين بحركة الأسهم يظهر انه عالمي

على مدار الأيام القليلة الماضية، تشير إلى أن بيتكوين ارتبطت في الواقع بالأسهم على نطاق واسع. ويذكرنا هذا السلوك بما يعتبره الكثيرون رد فعل على حدث عالمي آخر مثل أزمة إيران في وقت سابق من هذا الشهر.

وعلق لايت قائلًا إن “المخاطر التي تحركها الصين والإصابة بفيروس كورونا تغطي الأسهم الصينية… والبيتكوين. فبعد ما حصل مع إيران، الآن الأسهم الصينية”. و إذا كان هناك أي بيان بهذا المعنى، فقد وصلت بيتكوين الآن إلى المسرح العالمي.

ضغط السنة الصينية الجديدة

يستمر فيروس كورونا في الانتشار خارج الصين، على الرغم من محاولات السلطات لاحتوائه عن طريق فرض حظر السفر وتعزيز توفير الرعاية الصحية.

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وقد فقد زوج بيتكوين مقابل الدولار ما يزيد 10% في الأيام العشر الماضية، وفي وقت كتابة المقالة الابيتكوين يعود من 8300 دولار الى 8700 دولار. وقد أظهر “عامل” الفيروس و السنة الصينية عامل مهم في التراجع الاخير للبيتكوين، حيث تكشف البيانات أن السنة الصينية الجديدة عادة ما تخلق ضغط بيع البيتكوين.

وتُظهر الأرقام المتداولة على تويتر التي جمعت من قبل التاجر والمحلل أليكس كروغر، أنه غالبًا ما تكون عوائد بيتكوين سلبية في الفترة التي تسبق الاحتفالات.

ففي عام 2019، بلغ متوسط ​​الخسائر حوالي -0.2% للأسبوع السابق.

وحسبما ما نقرأ عن المحللين النقاد في مجال العملات المشفرة و البيتكوين و البلوكشين، فقد احتجوا ضد نظرية أن حركة سعر بيتكوين تتأثر مباشرة بالأحداث الجيوسياسية أو غيرها من الأحداث العالمية.

ومع ذلك، تميل القضايا التي تنطوي على الصين إلى التأثير على السوق بشكل واضح، على خلفية الحظر الشامل على تداول العملات المشفرة الذي فرضته بكين في عام 2017. ولا تزال البلاد تمثل غالبية نشاط تعدين بيتكوين.