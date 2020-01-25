منشئ لايتكوين يقترح أن يتبرع القائمين بالتعدين طواعيةً بنسبة ١٪ من أجل التطوير

تام شمس - السبت 25 يناير 2020 11:53 مساءً - اقترح تشارلي لي مؤسس لايتكوين (LTC) تبرعات مجمعات التعدين كوسيلة تمويل جديدة لتطوير العملات المشفرة.

حيث قال لي في تغريدة في ٢٤ يناير: "أعتقد أن أفضل طريقة لتمويل التطوير هي قيام مجمعات التعدين بالتبرع طواعية بجزء من مكافأة الكتلة"، مضيفًا:

"ماذا عن قيام مجمعات تعدين لايتكوين بالتبرع بنسبة ١٪ (٠,١٢٥ لايتكوين) من مكافآت الكتل إلى مؤسسة لايتكوين @LTCFoundation؟ إذا قام كل مجمع تعدين/معدّن بهذا، فسيبلغ التبرع حوالي ١,٥ مليون دولار في السنة!"

ومن خلال التبرع بنسبة ١٪ على أساس ثابت، فإن حل لي المقترح سيوفر تمويلًا كافيًا لتقدم لايتكوين بشكل دائم، حسبما أكد لي لكوينتيليغراف.

حيث أوضح قائلًا:

"عند سعر لايتكوين الحالي، ١ ٪ من المكافآت كتلة حوالي ٧ أضعاف النفقات السنوية لمؤسسة لايتكوين. وحتى لو كانت نسبة مئوية صغيرة من القائمين بالتعدين سخية بما يكفي للتبرع، فستكون المؤسسة قادرة على استخدامها بشكل جيد من قِبل مطوري التمويل للعمل على لايتكوين كور وميمبل ويمبل ولايت واليت وإل إن واليت واستضافة قمة لايتكوين السنوية والدفع من أجل اعتماد لايتكوين من قبل المتداولين والمستخدمين."

أكد لي أيضًا أن هذه التبرعات طوعية، مضيفًا، "لن يكون الأمر صحيحًا إذا لم تكن طوعية".

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مشاكل التمويل

قد يكون الحصول على رأس مال كافٍ لإدارة وتشغيل الأعمال التجارية أمرًا صعبًا. ويصبح الموقف أكثر تعقيدًا عندما يهدف العمل أو المشروع إلى تحقيق اللامركزية.

وقد انتشرت شائعات في أواخر عام ٢٠١٩ بشأن احتمال إفلاس مؤسسة لايتكوين، وهو ما أنكره لي في تغريدة بتاريخ ١٣ أكتوبر. حيث قال لي: "لا تستمعوا إلى الأكاذيب الغبية المشككة". "لدينا ما يكفي من المال لمدة عامين".

وقد جاء اقتراح لي للتبرع الطوعي بنسبة ١٪ بعد اقتراح مؤيدي بيتكوين كاش (BCH) روجر فير وجيهان وو "خطة لتمويل البنية التحتية"، والتي تتطلب من القائمين بالتعدين دفع ١٢,٥٪ من المكافآت الجماعية لعملية في هونغ كونغ، وفق ما ذكره كوينتيليغراف يوم ٢٤ يناير.

مفاهيم جديدة

استجابةً لمخاوف هجوم ٥١٪، قامت دوجكوين بدمج عمليات التعدين مع لايتكوين في عام ٢٠١٤، مما أتاح إمكانية التعدين المتزامن للأصلين. والجدير بالذكر أن تعدين لايتكوين ودوجكوين المشترك هذا يؤثر على مفهوم التبرع الجديد لمفهوم التعدين الخاص بلي.

كما أشار لي في تغريدة ثانية "حاليًا مع التعدين المدمج من دوجكوين وغيرها من عملات سكريبت، يكسب القائمين بالتعدين ١٠٥ ٪ من المكافآت". "لذلك ١ ٪ هو مبلغ صغير إلى حد ما لإعادته نحو تمويل مصلحة عامة."

أخيرًا، استنكر لي أيضًا فكرة اختيار القائمين بالتعدين لمشروع لايتكوين الذين يريدون توجيه أموالهم نحوه، وسأل المجتمع عن آرائهم بشأن أفكاره ككل.

حيث قال لكوينتيليغراف: "من المهم أن يختار القائمين بالتعدين دعم منظمات لايتكوين الأخرى كذلك. حيث يجب أن يتبرع القائمين بالتعدين للمنظمات التي يرغبون في مساعدتها".