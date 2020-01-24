سيقوم ممثل كيك بتقديم الشهادة في قضية هيئة الأوراق المالية والبورصات يوم ٢٨ يناير

تام شمس - الجمعة 24 يناير 2020 03:51 صباحاً - طلبت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) الأمريكية شهادة من أحد ممثلي شركة كيك إنترأكتيف لتقديم معلومات مفصلة حول عملياتها منذ إصدار توكن Kin الأصلي.

وقد تم جر كيك إنترأكتيف، الشركة الكندية وراء تطبيق KIK messenger، إلى معركة قانونية طويلة الأمد مع الجهة التنظيمية الأمريكية. حيث تدعي هيئة الأوراق المالية والبورصات أن الشركة انتهكت قوانين الأوراق المالية عندما نفذت عملية توزيع توكنات كيك في عام ٢٠١٧.

في ٢٣ يناير، أمر قاضٍ اتحادي في مانهاتن بأن تتفاعل كيك إنترأكتيف مع معلومات هيئة الأوراق المالية والبورصات التي توضح بالتفصيل كيف تغيرت أعمالها منذ عام ٢٠١٨. وعلى هذا النحو، تواصلت الهيئة بمدير عمليات كيك ومستشارها الفني، تانر فيليب، لإعطاء الشهادة في هذا الشأن.، والتي من المقرر أن تتم يوم ٢٩ يناير.

طلب تحديد تاريخ المحاكمة

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب طلب كيك الأخير للتحديد الرسمي لتاريخ المحاكمة في الدعوى. تواصل كيك القول بأن الهيئة لا تملك أدلة قوية لدعم مطالباتها، حيث أعرب الرئيس التنفيذي تيد ليفينغستون عن رغبته في المثول أمام المحكمة في أقرب وقت ممكن، وتحديد مايو ٢٠٢٠ كتاريخ ممكن.

ومع ذلك، استجابةً لأمر صادر بتاريخ ٢٦ نوفمبر، اتفق الطرفان على خريطة طريق لإتمام المحاكمة في يونيو ٢٠٢٠. بالإضافة إلى ذلك، كشفت وثائق المحكمة الصادرة في ٩ يناير أن كيك اعترضت على بحث هيئة الأوراق المالية والبورصات عن الشهادة، والذي قد يزيد من تأخير الخطط.