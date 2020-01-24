تشيناليسيس تجد أن البورصات تعزز الأمن بينما يقوم المخترقون بصقل الهجمات

تام شمس - الجمعة 24 يناير 2020 02:54 صباحاً - وجد تقرير من تحليل تشيناليسيس زيادة في عدد المتسللين في عام ٢٠١٩، على الرغم من سرقة عدد أقل من العملات المشفرة مقارنة بالسنوات السابقة.

النتائج

في التقرير، تتضمن تشيناليسيس هجمات البورصات فقط (باستثناء مزودي المحفظة، ومعالجات الدفع، وما إلى ذلك). وتتضمن الشركة اختراقات ضد الثغرات التقنية والهجمات الخادعة، مثل الهندسة الاجتماعية، والهجمات المؤكدة وقياس قيمتها. وتشمل أيضًا الاختراقات من مصادر خاصة، طالما أنها لم تشوه البيانات.

ومن بين ١١ اختراقًا، كان ١٠٥ مليون دولار تم جمعها من كوينبيني هي الأكثر بروزًا. حيث يظهر متوسط ​​القيمة لكل هجوم (٢٦ مليون دولار) انخفاضًا كبيرًا عن العام السابق (١٤٦ مليون دولار في عام ٢٠١٨). أي ما يزيد قليلًا فقط عن النصف قد كسر علامة ١٠ ملايين دولار. كما تلاحظ تشيناليسيس أنه على الرغم من أن الزيادة في الهجمات تسبب القلق، فإن الانخفاض في الأموال المسروقة يعكس التقدم في مجال أمن البورصات.

أين تذهب الأموال

معظم العملات المشفرة المسروقة تمر عبر البورصات الأخرى. تفترض تشيناليسيس أن يتم تحويلها بعد ذلك إلى أموال نقدية ولكن تلاحظ أن هناك مبلغًا كبيرًا يمكن أن يظل خاملًا، مما يمنح تطبيق القانون الفرصة لتعقب المتسللين. وتساعد خلاطات الطرف الثالث أو محافظ كوين جوين المهاجمين على تحطيم أصل الأموال المسروقة.

ويجد التقرير أن البورصات قد تكيفت بشكل إيجابي. حيث يحتفظ الكثيرون بنسبة أقل من الأموال في المحافظ الساخنة، ويخوّلون إذن السحب ويولون اهتمامًا أكبر للنشاط المشبوه للقبض على المتسللين عاجلًا. ومع ذلك، يعترف التقرير بأن أكثر المجرمين نجاحًا، مثل مجموعة لازاروس، يستخدمون الآن هجمات أكثر دقة وأساليب أفضل لغسل الأموال المسروقة.