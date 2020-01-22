شهد Bitcoin اختراق فني رئيسي وقد يكون رد فعل كبير من الثيران

انعكس بيتكوين Bitcoin بعد تراجع حاد نحو منطقة الدعم البالغة 8400 دولار مقابل الدولار الأمريكي. يشير سعر BTC الآن إلى مزيد من التقلبات فوق 8800 و 9000 دولار في الجلسات القادمة.

ارتد سعر البيتكوين بشكل حاد وشكل نمطًا صعوديًا غامرًا فوق 8550 دولارًا مقابل الدولار الأمريكي.

من المحتمل أن يتولى المضاربون على الارتفاع السيطرة بمجرد تجاوز السعر لمنطقة المقاومة البالغة 8800 دولار.

كان هناك اختراق فوق قناة هبوطية رئيسية مع وجود مقاومة بالقرب من 8666 دولار على الرسم البياني لكل ساعة لزوج BTC / USD.

قد ينخفض الزوج بضع نقاط ، ولكن من المحتمل جدًا حدوث كسر فوق منطقة المقاومة 8800 دولار.

البيتكوين Bitcoin يشكل نمط صعودي

في الآونة الأخيرة ، كان هناك انخفاض حاد في عملة البيتكوين من منطقة 8750 دولار مقابل الدولار الأمريكي. ارتفع سعر BTC دون دعمين مهمين ، لكنه ارتد مجددًا فوق مستوى 8500 دولار.

نتيجة لذلك ، كان هناك نموذج صعودي قوي على الرسم البياني للساعة واستقر السعر فوق منطقة الدعم البالغة 8500 دولار. كانت الزيادة الأخيرة مهمة تقنيًا ، مما يدل على أن المضاربين على الارتفاع رفضوا الدعم البالغ 8500 دولار.

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علاوة على ذلك ، كان هناك اختراق فوق قناة هبوط رئيسية مع وجود مقاومة بالقرب من 8665 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج BTC / USD. ارتفع سعر البيتكوين حتى فوق مستوى 8700 دولار.

إنه يختبر حاليًا المتوسط ​​المتحرك البسيط لكل 100 ساعة ويكافح من أجل اكتساب قوة أعلى من 8780 و 8800 دولارًا. إذا كان هناك اختراق واضح فوق مستوى المقاومة 8800 دولار و المتوسط ​​المتحرك البسيط لكل 100 ساعة ، فمن المحتمل أن تتسارع عملة البيتكوين صعودًا.

في الحالة الصعودية المذكورة ، قد يكون الهدف الأولي هو 9000 دولار. قد تبدأ المتابعة الناجحة فوق مستوى المقاومة 9000 دولار في ارتفاع قوي نحو مستويات المقاومة 9200 و 9300 دولار.

قد تبدأ أي مكاسب أخرى في تحرك صعودي أكبر فوق مستويات 10000 و 11000 دولار في الأيام القادمة.

مفتاح الدعلم ل BTC

إذا فشل BTC مرة أخرى في إزالة مستوى المقاومة 8800 دولار و المتوسط ​​المتحرك البسيط لكل 100 ساعة ، فقد يصحح هذا بضع نقاط. يوجد دعم مبدئي بالقرب من مستوى 8670 دولار أو منطقة مقاومة القناة.

يقع الدعم الرئيسي الأول على الجانب السلبي بالقرب من مستوى 8560 دولارًا ، والذي من المحتمل أن يقوم بيتكوين من خلاله بإعادة اختبار منطقة الدعم الرئيسية البالغة 8500 دولار. الإغلاق اليومي دون مستوى 8500 دولار فقط قد ينفي النظرة الصعودية الحالية.