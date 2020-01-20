المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لكاردانو: نتوقع حدوث انقسام كلي في منتصف فبراير

تام شمس - الاثنين 20 يناير 2020 08:54 مساءً -

قال تشارلز هوسكينسون، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة IOHK، وهي شركة بلوكتشين وراء كاردانو (ADA)، إنه يتوقع أن تشهد العملة انقسامًا كليًا في منتصف فبراير.

فخلال فترة بث مباشر يوم ١٧ يناير، أشار هوسكينسون إلى أنه يتوقع ترقية خوارزمية إجماع كاردانو مع انقسام كلي في الشهر المقبل. حيث قال إنه "على يقين كبير" من أن بروتوكول توافق أوروبوروس بيزانتين للتعامل مع الأخطاء (OBFT) سيتم تنفيذه في منتصف فبراير:

"يبدو أن فبراير - بدرجة عالية من اليقين - سيشهد انقسام OBFT الكلي. فما زلنا نتحدث مع شركائنا في البورصة حول هذا الأمر، ونريد فقط التأكد من أن جميع البنية التحتية موصوفة به، ولكن البنية التحتية تبدو جيدة، لذلك في منتصف فبراير نتوقع انقسام كلي من نوع OBFT." Advertisements

كذلك قال هوسكينسون خلال البث المباشر أيضًا أن تكامل محفظة ليدجر مع برنامج محفظة Daedalus كاردانو جاهز للإطلاق تقريبًا.

كاردانو تشهد تطورًا سريعًا

وليس هذا هو التطور الأخير الوحيد لكاردانو. ففي الشهر الماضي، تم إطلاق شبكة اختبار كاردانو جديدة، وخلال ٢٤ ساعة، قام مالكو توكنات كاردانو بالتعويض عن أكثر من ٥ مليارات عملة (تبلغ قيمتها حوالي ١٩٥ مليون دولار في ذلك الوقت)، مما يدل على مشاركة كبيرة من المالكين في نشاط الشبكة.