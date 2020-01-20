البيتكوين في تقلب سلبي و لكن من السابق لأوانه القول إن الثيران قد استسلمت

فشل البيتكوين Bitcoin في تحقيق مكاسب أعلى من 9200 دولار وبدأت في تصحيح هبوطي مقابل الدولار الأمريكي. اختبر سعر BTC دعم 8500 دولار وقد يرتد.

انخفض سعر البيتكوين بأكثر من 5% من أعلى مستوى عند 9186 دولار مقابل الدولار الأمريكي.

يمكن أن تلعب منطقة الدعم البالغة قيمتها 8500 دولار دورًا مهمًا في الجلسات القادمة.

كان هناك اختراق أدنى من قناة الصعود الرئيسية مع وجود دعم بالقرب من 8830 دولار على الرسم البياني لكل ساعة لزوج BTC / USD.

يمكن للزوج أن يرتد مرة أخرى من 8500 دولار أو يمتد في انخفاضه نحو 8000 دولار.

البيتكوين قابض على التوجه العلوي.

كان هناك نمط اختراق حاسم في عملة البيتكوين فوق 8500 دولار على الرسم البياني اليومي مقابل الدولار الأمريكي. مدد سعر BTC مكاسبه أعلى من 9000 دولار ، لكنه كافح لمسح مستويات المقاومة الرئيسية عند 9200 و 9300 دولار.

تم تشكيل قمة جديدة لعام 2020 بالقرب من 9186 دولار قبل أن يبدأ السعر في الانخفاض الحاد. كان هناك كسر أدنى من مستويات الدعم 9000و 8800 دولار. علاوة على ذلك ، كان هناك اختراق أدنى من القناة الصعودية الرئيسية مع دعم بالقرب من 8830 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج BTC / USD.

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لقد فتح الأبواب أمام المزيد من الخسائر دون مستوى الدعم البالغ 8800 دولار ومتوسط ​​الحركة البسيط لكل 100 ساعة. أخيرًا ، اختبرت عملة البيتكوين منطقة الدعم الرئيسية البالغة 8500 دولار ، حيث اتخذ الثيران موقفًا.

يتكون القاع بالقرب من 8،473 دولار والسعر يتعافى حاليًا. لقد تم تداوله فوق مستوى تصحيح فيب 23.6 ٪ للشريحة الأخيرة من أعلى مستوى في 9186 دولار إلى 8473 دولار.

على الجانب السلبي ، يقع دعم الاتجاه الصعودي بالقرب من مستوى 8500 دولار. إذا كان هناك كسر هبوطي دون مستوى الدعم البالغ 8500 دولار ، فقد يمتد السعر في تصحيحه إلى المستوى المحوري 8000 دولار. أي خسائر أخرى تقل عن 8000 دولار قد تبدأ في اتجاه هبوطي على المدى القريب.

البيتكوين BTC قد يرتد من 8500 دولار

إذا بقي سعر BTC أعلى من الدعم البالغ 8500 دولار ، فمن المرجح أن يبدأ بزيادة جديدة. تقع المقاومة الرئيسية الأولى بالقرب من منطقة 8800 دولار ومتوسط ​​الحركة البسيط 100 ساعة.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن مستوى تصحيح فيب 50% للشريحة الأخيرة من أعلى مستوى عند 9186 دولار إلى مستوى 8473 دولار يقع أيضًا بالقرب من مستوى 8830 دولار. لذلك ، يجب أن تتجاوز عملة البيتكوين منطقة 8880 دولار لاستئنافها ما يزيد عن 9200 و 9500 دولار في الأيام المقبلة.