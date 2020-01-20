وزير تكنولوجيا المعلومات الهندي يطلب حلول بلوكتشين لتحسين المدارس الحكومية

تام شمس - الاثنين 20 يناير 2020 05:55 مساءً - كلف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الهندي، رافي شانكار براساد، المركز الوطني للمعلوماتية (NIC) بتطوير حل قائم على بلوكتشين لتحسين جودة المدارس الحكومية.

ووفقًا لتقرير صادر عن وكالة برس ترست الهندية يوم ٢٠ يناير، قدم الوزير هذا الطلب عند افتتاح مركز التميز التكنولوجي لبلوكتشين، الذي أنشأه المركز الوطني في بنغالورو، يوم ١٨ يناير.

تحدى بلوكتشين لتحويل التعليم

وقال براساد إن المركز وسلطات الولاية المحلية يجب أن تفتح أبوابها للشركات الناشئة التي تعمل وفق معايير محددة.

"أنا حريص للغاية على كيفية الاستفادة من بلوكتشين في التعليم الابتدائي. وفي الحقيقة اليوم سأقدم لكم مهمة، فريق المركز الوطني للمعلوماتية. هل يمكنكم التفكير في تطبيق جيد لتكنولوجيا بلوكتشين لتحسين جودة المدارس الحكومية في جميع أنحاء البلاد؟"

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كما أكد أن المدارس العامة والخاصة جيدة، لكنه يعتقد أن الاستفادة من تكنولوجيا بلوكتشين يمكن أن تشهد تغييرًا تحويليًا.

الشركات الناشئة لتشكيل دور رئيسي

الهند هي موطن لحوالي ٢٦٠٠٠ شركة ناشئة، منها ٩٠٠٠ في قطاع التكنولوجيا. وقد حث براساد شركة الصناعات الوطنية على تطوير آليات لإدراج هذه الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الخاص بها، موضحًا أن "المركز الوطني للمعلوماتية يمكن أن يصبح راعيًا كبيرًا لحركة الشركات الناشئة".

وعلى الرغم من أن السلطات الهندية تسعى وراء تقنيات بلوكتشين، إلا أن العملات المشفرة كانت تواجه صعوبة في البلاد. فحسبما ذكر كوينتيليغراف، تستمع المحكمة العليا حاليًا إلى أدلة حول سبب قيام بنك الاحتياطي الهندي بفرض حظر مصرفي على مستوى البلاد على سوق العملات المشفرة.