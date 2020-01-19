انخفض البيتكوين بنسبة 6% في اقل من 5 دقائق فقط، ماذا بعد ذلك؟

انخفض سعر البيتكوين بنسبة 6% بالمائة من 9060 دولارًا إلى 8505 دولارًا عبر بورصات التشفير الرئيسية بما في ذلك Binance في خمس دقائق فقط. و هو أكبر انخفاض في وقت قصير في نسبة الانخفاظ منذ شهرين قبل.

ما سبب انخفاض سعر البيتكوين فجأة؟

أكبر محفز للانخفاض المفاجئ في سعر البيتكوين في غضون دقائق هو على الأرجح تصفية صفقات الشراء المفرطة في الرفع.

ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 24% خلال الـ 13 يومًا الماضية ، وتوقع المحللون الفنيون حدوث تراجع سريع قبل أن يستمر الارتفاع.

من المحتمل أن تؤدي عملية التصفية السريعة للصفقات الكبيرة ذات الرفع المفرط إلى إحداث تأثير الدومينو ، مما تسبب في توقف صفقات البيع الأخرى أو تصفيتها.

108 مليون دولار تمت تصفيتها ، على الأرجح حوالي 10 مليون دولار في التصفية الفعلية

وفقًا لموقع DataMish.com ، تمت تصفية عقود طويلة الأجل بقيمة أكثر من 108 ملايين دولار على BitMEX وحده.

إذا تم النظر في Binance و BitMEX و Deribit وغيرها من منصات التداول بهامش التشفير الرئيسي ، فستتجاوز القيمة، مبلغ 108 ملايين دولار.

ومع ذلك ، هذا لا يعني أنه تم تصفية 108 ملايين دولار. BitMEX ، Binance ، وغيرها تقدم رافعة مالية ب 100x. وبالتالي ، من المرجح أن يتراوح المبلغ الفعلي للأموال التي تمت تصفيتها بين 10 ملايين دولار و 20 مليون دولار.

تحركات الأسعار قصيرة الأجل في سوق التشفير تكون مدفوعة في الغالب بتصفية قصيرة أو طويلة تسبب تقلبات شديدة.

ماذا يعني BTC في المدى القصير؟

كما قال متداولو التشفير البارزون ، كانت هناك طلبات شراء كبيرة في النطاق بين 8600 و 8900 دولار على Binance.

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قبل الهبوط ، كان المتداولون قلقين بشأن الارتفاع القوي في عملة البيتكوين منذ الأسبوع الأول من شهر يناير دون أي تصحيح كبير.

انخفاض ستة في المئة سيكون أول تراجع كبير شهدته BTC في الأسبوعين الماضيين.

مستوى الدعم البالغ 8600 دولار ، كما أكد العديد من المحللين الفنيين ، تم الاحتفاظ به بقوة نسبية في BitMEX.

هناك احتمالية كبيرة بأن يكون التحرك للأسفل مجرد انسحاب لمطاردة صفقات الشراء على المدى القصير. إذا كان هذا هو الحال ، فسوف يوفر BTC قاعدة أقوى للصعود إلى مستويات مقاومة أعلى.

ولكن ، تجدر الإشارة أيضًا إلى أن عملة البيتكوين في الوقت الحالي في مرحلة حرجة يمكن أن تحدد اتجاه السعر خلال النصف الأول من عام 2020.

كما أوضح أحد كبار المتداولين المعروفين باسم DonAlt ، سيتعين على البيتكوين أن يغلق شمعة شهرية في نهاية يناير فوق مستوى مقاومة رئيسي عند 9500 دولار.

“إذا كان هذا هو ارتفاع السوق الهابطة ، فإنه ينتهي هذا الشهر. إذا كان السوق صعوديًا ، فمن الأفضل أن تكون في وضع جيد. قال المتداول إن الإغلاق الشهري سيكون ممتعًا للمراقبة ، إما أنه سيحطم الدب أو أحلام الثيران “.

التقلب الشديد في مثل هذه الفترة الهامة بالنسبة لـ BTC يجب توقعه.