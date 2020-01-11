لاعب فريق نتس في انتظار إصدار السند القائم على التوكنات يوم ١٣ يناير

تام شمس - السبت 11 يناير 2020 11:52 مساءً - سيقوم سبنسر دينويدي، من فريق بروكلين نتس في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA)، بإطلاق عرض الأوراق المالية القائم على التوكنات في ١٣ يناير، بالتعاون مع شركة الأوراق المالية الرقمية سيكيوريتايز، بعد تسوية بعض الشروط مع الدوري الأمريكي للمحترفين.

حيث قال دينويدي في تغريدة بتاريخ ١٠ يناير، "إن سند سبنسر دينويدي يبدأ في ١٣ يناير"، مضيفًا "سأُحضر أيضًا ٨ مشجعين إلى ASW معي".

كما أظهرت سيكيوريتايز دعمها لدنويدي، مع تغريدة بتاريخ ١٠ يناير من الرئيس التنفيذي للشركة كارلوس دومينغو، قال فيها:

"في @سيكيوريتايز، نحن متحمسون للغاية وفخورون بأن نكون وكيل النقل الرقمي وشريك التكنولوجيا لـ @SDinwiddie_25 و@DreamFanShares، وهو توكن الأوراق المالية الاستثماري الرياضي الأول في العالم. الابتكار يلزمه الشجاعة."

أشهرٌ في الصنع

أعلن دنويدي لأول مرة عن إطلاق منصته الاستثمارية الجديدة، DREAM Fan Shares، في ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩، وفقًا لبيان صحفي.

وأوضح البيان، "ستكون DREAM Fan Shares بمثابة بوابة للداعمين والمشجعين الذين يرغبون في الاستثمار في النجاح المحتمل للرياضيين والنجوم"، والذي يتضمن إصدار توكنات الاستثمار المحترفة المختلفة (PAInTs).

وقد طور دنويدي توكن SD٨ تحت شركته SD٨ LLC. وفي الأساس، خطط دنويدي لبيع توكنات السندات SD٨ الخاصة به على منصة DREAM الخاصة به مقابل ملايين الدولارات من عقده، بقيمة ٣٤ مليون دولار في المجموع، وفقًا لما ذكره شلومو سبرونغ، المساهم في فوربس، بالتفصيل في مقالة في أكتوبر ٢٠١٩.

رد فعل عنيف من الدوري الأمريكي للمحترفين

ومع ذلك، أعرب الدوري الأمريكي للمحترفين، عن قلقه الشديد من خطط دنويدي، والتي تضمنت "خيار لاعب"، مما أدى إلى أرباح المستثمرين على أساس ظروف معينة، حسبما قال سبرونغ في مقال يوم ١٠ يناير. حيث قال دينويدي لسبرونغ إن الدوري الأمريكي للمحترفين لاحظ أن مسيرة اللاعب في نتس قد تكون معرضة للخطر إذا تابع خططه.

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وكتب سبرونغ أن دينويدي كان قادرًا على التصالح مع الدوري الأمريكي للمحترفين، حيث أزال خيار اللاعب ووضع اللمسات الأخيرة على إطلاقه في ١٣ يناير بعد شهور من التأخير، مضيفًا:

"سوف يقوم دنويدي ببيع توكنات SD٨ المدعومة بالأوراق المالية، والتي لا يمكن تداولها لمدة عام، مقابل ١٥٠٠٠٠ دولار للقطعة الواحدة للتحقق من المستثمرين المعتمدين بموجب القاعدة د لهيئة الأواق المالية والبورصات، القاعدة ٥٠٦ (ج)."

وببساطة، يتيح هذا التنسيق للاعبين في الدوري الأمريكي للمحترفين مرونة أكبر في الاستثمار، مع الاستفادة من تكلفة الفرصة البديلة الموجودة في عقودهم، حسبما أوضح المقال.

ويُقال إن دنويدي يتنافس للحصول على مكان في لعبة النجوم في الدوري الأمريكي للمحترفين، مع اختيار اللاعب بناءً على تصويت المشجعين.

وعلى الرغم من أن تغريدة دنويدي تظهر أنه لا يزال يمضي قدمًا في إطلاق السندات، إلا أن استجابة الدوري الأمريكي للمحترفين تكشف أن الدوري ما زال يبحث في كيفية تطبيق عملية الترميز على إرشادات الدوري.

حيث صرح الدوري الأمريكي للمحترفين لسبرونغ يوم ٩ يناير:

"قام مستشارو سبنسر دنويدي بتزويدنا اليوم بمعلومات جديدة بخصوص نسخة معدلة من فكرة التوكن الرقمي، والتي نراجعها لتحديد إذا ما كانت الفكرة المحدّثة مسموح بها بموجب قواعد الدوري."

ووفقا لمقال فوربس، ومع ذلك، فإن عقد دنويدي مع الدوري ليس في خطر، استنادًا إلى تعليقات من أحد لاعبي الدوري الأمريكي للمحترفين.