تطبيق بلوكتشين يساعد الرعاة المنغوليين على تتبع الكشمير

تام شمس - السبت 11 يناير 2020 05:50 صباحاً - اختتمت شركة كونفرجنس.تك التي تتخذ من تورونتو مقرًا لها، تجربة ناجحة على أساس بلوكتشين لمساعدة رعاة البدو المنغوليين على تتبع الكشمير المستدام واعتماده.

ويتم تشغيل مشروع سلسلة التوريد، الذي تم تنفيذه مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بواسطة منصة التتبع الأساسية القائمة على إيثريوم في كونفرجنس.تك.

وقد اختارت كونفرجنس.تك التركيز على رعاة الكشمير من أجل برنامجها التجريبي، حيث يواجه العديد من هؤلاء الأفراد ظروف عمل قاسية وعدم استقرار في الدخل. علاوة على ذلك، تفتقر سلسلة الإمداد بالموضة إلى الشفافية، مما يجعل من الصعب على المستهلكين فهم أين تنشأ منتجات الكشمير.

وقد قال الرئيس التنفيذي لشركة كونفرجنس.تك، شامي أكيمانا، لبيتاكيت:

"إن المجتمع البدوي واحد من الفخر الهائل ولكنه مجتمع ذو دخل متقلب وغير مستقر. ويمكن أن توفر تقنية بلوكتشين في تحول صناعة الكشمير فوائد عديدة للرعاة والمشترين والبائعين المنغوليين على حد سواء."

تطبيق هاتف محمول لتتبع الكشمير المستدام

لحل مشكلة عدم وجود شفافية تواجه صناعة الكشمير، أنشأ كونفرجنس.تك تطبيقًا للهواتف المحمولة لأجهزة أندرويد. وقد سمح التطبيق للمزارعين بتسجيل بالات الكشمير الخاصة بهم. وفي الوقت نفسه، تم تجهيز بالات وزلات التعبئة بعلامات تعريف التردد اللاسلكي المستخدمة لتتبع البيانات للتأكد من موقع المنتجات.

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وقد أتاحت بيانات التتبع المقترنة بتقنية بلوكتشين التابعة لباكبون للمستخدمين رؤية المسار الذي سلكه الكشمير خلال دورة حياة الإنتاج. كما يمكن للمستخدمين أيضًا الاطلاع على بيانات التأثير البيئي التي تم إنشاؤها لضمان الحصول على مصادر الكشمير الخام الأخلاقية.

زأخبر أكيمانا بيتاكيت أن نتائج الشركة كانت كبيرة بما يكفي لإلهام خطط لتوسيع التطبيق ليشمل مناطق أخرى:

"إن الدروس المستفادة مهمة للغاية في هذا، ولهذا السبب كان كل شيء يُراقب من بعيد. ولكن الآن بعد أن اكتمل ذلك، كنا ننتقل حول العالم. فقد كنا في سنغافورة وبانكوك منذ أسبوعين، حيث قدمنا ​​إلى الأمم المتحدة، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، والبنك الدولي، وما إلى ذلك. لذا، سنبدأ الآن في رؤية المزيد من التطبيقات الناتجة".

تأسست كونفرجنس.تك في عام ٢٠١٨، وقد طورت بالفعل سجلًا للأراضي يدعم بلوكتشين لولاية هاريانا في الهند. وقد أجرت الشركة أيضًا مشروعًا في أفغانستان لتطبيق بلوكتشين ضمن أنظمة الرواتب الحالية للشرطة.

كما تخطط كونفرجنس.تك للإعلان عن المزيد من المشاريع في الأشهر المقبلة، حيث تلقت الشركة مؤخرًا اقتراحًا لإجراء العمل في بيرو وتبحث عن فرص لتوسيع نطاق العمل المناخي.