مايكروسوفت أزور تعلن عن توكن بلوكتشين وخدمة إدارة البيانات

تام شمس - الأحد 8 ديسمبر 2019 05:56 صباحاً - أعلنت مايكروسوفت أزور، وهي الخدمة السحابية التي تدعم بلوكتشين من مايكروسوفت، عن خدمات جديدة للتوكنات وإدارة بيانات بلوكتشين.

ففي منشور على مدونة مايكروسوفت أزور الرسمية يوم ٦ ديسمبر، أعلنت عملاقة خدمات تكنولوجيا المعلومات عن توكنات بلوكتشين أزور وأداة إدارة بيانات بلوكتشين.

أدوات جديدة لمستخدمي بلوكتشين أزور

تهدف خدمة توكنات بلوكتشين أزور إلى تبسيط تعريف وإنشاء وإدارة التوكنات المتوافقة المصممة وفقًا لمعايير الصناعة. وتوفر الشركة أيضًا قوالب تم إنشاؤها مسبقًا للاستخدامات الشائعة وتستضيف معرضًا للقوالب التي أنشأها الشركاء، والتي يُتوقع إضافتها في المستقبل. ويقرأ الإعلان:

"مع هذا العرض الأخير، يمكننا الآن أن نقدم للعملاء تجربة شاملة تتمثل في سهولة إنشاء وإدارة التوكنات للأصول المادية أو الرقمية عبر توكنات أزور بلوكتشين، بالإضافة إلى إدارة شبكة بلوكتشين نفسها عبر خدمة بلوكتشين أزور."

والخدمة الأخرى المعلنة، أداة إدارة بيانات بلوكتشين، هي ميزة جديدة من خدمة بلوكتشين أزور مصممة للسماح لمستخدميها بالتقاط بيانات دفتر سجلات بلوكتشين وتحويلها وفك تشفيرها في حال تشفيرها وتسليمها إلى مصادر متعددة. ووفقًا للإعلان، تعمل هذه الوظيفة الجديدة على تبسيط "المهمة المرهقة المتمثلة في دمج التطبيقات الحالية مع البيانات الموجودة على دفتر سجلات بلوكتشين."