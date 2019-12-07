أقل من ١٠٠٠ كتلة حتى الانقسام الكلي لإيثريوم "إسطنبول"

تام شمس - السبت 7 ديسمبر 2019 11:56 مساءً - اعتبارًا من وقت كتابة المقالة، اجتازت إيثريوم الكتلة رقم ٩٠٦٨٠٠٠، وهذا يضعها ضمن ١٠٠٠ كتلة من الانقسام الكلي المجدول في إسطنبول، والتي يجب أن تتم في حوالي الساعة ٢٣:٣٠ بالتوقيت العالمي المنسق.

وسيكون التحول الذي طال انتظاره إلى إسطنبول أول انقسام كلي لشبكة إيثريوم منذ كونستانتينوبل في فبراير. وكلاهما مراحل أوسع من التطوير المستمر الذي بدأ في عام ٢٠١٧ تحت اسم متروبوليس.

ما الذي يتغير؟

غطى كوينتيليغراف التطورات الجارية في إيثريوم على نطاق واسع، وكذلك المطورين. وبشكل عام، يجب أن تقوم إسطنبول بتبسيط الشبكة وفقًا لأهداف متروبوليس الشاملة المتمثلة في توسيع نطاق الشبكة.

وعلى وجه التحديد، ستقوم إسطنبول بتوسيع إمكانية التشغيل المتداخل مع توكن الخصوصية زي كاش. وستجعل الترقية أيضًا zK-SNARKs (حجج المعرفة غير التبادلية القائمة على عدم المعرفة (سناركس)) أرخص. تسمح zk-SNARKs للمستخدمين بإظهار المعرفة دون الكشف عن تلك المعرفة - وهي تقنية مهمة لتحسينات خصوصية إيثريوم الأخيرة.

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كيفية الاستعداد؟

وفقًا لمنشور مدونة بتاريخ ٢٠ نوفمبر من مؤسسة إيثريوم، إذا كنت تحتفظ بتوكنات إيثريوم (ETH) أو كنت تستخدم الشبكة، فربما لن تحتاج إلى القيام بأي شيء ما لم تتلقى تعليمات بخلاف ذلك من خدمة البورصة أو المحفظة.

ولكن إذا كنت أحد القائمين بالتعدين أو مشغل عقدة، فستحتاج إلى تحديث العميل الخاص بك للتأكد من أنك لن تصبح فجأة متقادمًا بمجرد أن يصبح الانقسام الكلي ساريًا.

انقسامات كلية مستقبلية؟

لا يزال مستقبل إيثريوم بعد إسطنبول غير مستقر. فقد أدت المخاوف من وجود عصر جليدي وشيك والذي يتباطأ فيه هاش الكتل مع تحول الشبكة من التحقق من إثبات العمل (PoW) إلى إثبات الحصة (PoS) إلى مقترحات للانقسام الكلي موير غلاسير أخرى لتخفيف تأثير التحول.

خلاف ذلك، فإن التحديث المخطط التالي لشبكة إيثريوم يسمى برلين ويتم تحديده مبدئيًا في الربع الثاني، على الرغم من أن التفاصيل المتعلقة بالتغييرات التي ستنفذها برلين تظل محدودة وتكهنية إلى حد كبير.