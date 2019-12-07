مصلحة الضرائب في البرازيل تفرض غرامات على من يفشلون في الإبلاغ عن بيتكوين والعملات المشفرة

تام شمس - السبت 7 ديسمبر 2019 02:56 صباحاً - نشرت وكالة الضرائب البرازيلية، وهي إدارة الإيرادات الفيدرالية (RFB)، قانون ضرائب جديد يحدد غرامات دافعي الضرائب الذين يفشلون في الإعلان عن معاملات بيتكوين (BTC) والعملات المشفرة.

ففي ٦ ديسمبر، ذكر كوينتيليغراف البرازيل أن قانون ضريبة العملات المشفرة الجديد هو متابعة أخرى للأحكام التي وضعتها إدارة الإيرادات الفيدرالية في أغسطس والتي تتطلب من المواطنين البرازيليين الإبلاغ عن جميع المعاملات التي تنطوي على عملات مشفرة، وفقًا للقواعد التي وضعتها التعليمات المعيارية ١٨٨٨ المقدمة في مايو ٢٠١٩.

ينطبق قانون الضرائب المطبق بالفعل على الأفراد والشركات وشركات السمسرة، ويشمل جميع الأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة، بما في ذلك البيع والشراء، وكذلك التبرعات والأوراق المالية وعمليات الإيداع والسحب وغيرها.

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وأولئك الذين يفشلون في تقديم بيان حول معاملات العملات المشفرة الخاصة بهم يخضعون لعقوبات تتراوح بين ٥٠٠ ريال برازيلي إلى ١٥٠٠ برازيلي، أو من ١٢٠ دولارًا إلى ٣٦٠ دولارًا.

وفي أغسطس، ذكر كوينتيليغراف أن إدارة الإيرادات الفيدرالية تعتقد أن سوق العملات المشفرة في البرازيل لديه مستثمرين أكثر من ثاني أقدم بورصة في البرازيل، بي٣، والتي كان لديها حوالي ٨٠٠٠٠٠ عميل في ذلك الوقت.

إدارة الإيرادات الفيدرالية توشك على النفاد من المال

في بداية شهر سبتمبر، ذكر كوينتيليغراف البرازيل أن إدارة الإيرادات الفيدرالية قالت إنها سوف تنفد من الأموال بحلول نهاية الشهر. وبحسب ما ورد قالت السلطة الضريبية في ذلك الوقت إنه إذا لم تقم الحكومة البرازيلية بإلغاء تأمين الموارد المالية، فستقوم وكالة الضرائب بإنهاء الاتفاقات مع المقاولين، والتوقف عن إصدار أرقام تعريف سجل دافعي الضرائب ودفع مستردات ضريبة الدخل.