مناهض العملات المشفرة المعروف "شيرمان" يترأس اللجنة الفرعية للكونغرس لحماية المستثمرين

تام شمس - الجمعة 6 ديسمبر 2019 05:52 صباحاً - تم انتخاب عضو الكونغرس الأمريكي المناهض للعملات المشفرة براد شيرمان (الحزب الديموقراطي-كاليفورنيا) للعمل كرئيس للجنة الفرعية لحماية المستثمرين وريادة الأعمال وأسواق رأس المال.

ففي ٥ ديسمبر، أعلنت رئيسة لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب ماكسين ووترز (الحزب الديموقراطي-كاليفورنيا) أن شيرمان قد تم انتخابه لتولي منصب الرئيس في اللجنة الفرعية التي تشرف على هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) وبورصة نيويورك للأوراق المالية وهيئة تنظيم الصناعة المالية.

شيرمان مقابل العملات المشفرة وربما شبكة الإنترنت

يُعرف شيرمان، وهو سياسي أمريكي يعمل كعضو ديموقراطي في مجلس النواب الأمريكي منذ عام ١٩٩٧، بأنه معارض كبير لبيتكوين والعملات المشفرة عمومًا.

حيث أخبر عضو الكونغرس المؤيد للعملات المشفرة وزميل شيرمان في لجنة الخدمات المالية وارن ديفيدسون (الحزب الجمهوري-أوهايو) مؤخرًا كوينتيليغراف أن شيرمان لا يحب حقًا أي شيء في مجال العملات المشفرة. ومضى ديفيدسون ليقول:

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"في رأيي، هدف شيرمان هو محاولة حظر الإنترنت بشكل أساسي. فهو يستمر في قول سنحظر العملات المشفرة، نحن بحاجة إلى حظر العملات المشفرة، السبب الوحيد لوجود أي أصول عملات مشفرة هو غسل الأموال والتهرب من الضرائب. بالعودة، وإعادة النظر. ففي كل جلسة استماع على العملات المشفرة، هذا هو قول براد شيرمان. إنه لا يحب المجال".

وقد أعرب شيرمان عن معارضته لأي أموال تتحدى دور الدولار الأمريكي كعملة احتياطية عالمية. ولا يزال يناقش من أجل فرض حظر تام على العملات المشفرة. وقد أثار هذا الموقف السلبي الصريح تجاه العملات المشفرة بعض الانتقادات من مناصر بيتكوين ماكس كيزر، الذي قال إن شيرمان يخوض معركة بالأسلحة النارية بسكين، مضيفًا: