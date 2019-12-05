مركز البيانات "سيروس ون" بتكساس يتعرض لهجوم ببرنامج طلب الفدية

تام شمس - الخميس 5 ديسمبر 2019 09:54 مساءً - أفادت الأنباء أن شركة "سايروس وان"، التي تتخذ من تكساس مقرًا لها، قد وقعت ضحية لهجوم من برنامج طلب الفدية REvil (Sodinokibi)، وذلك حسبما أفاد موقع الأخبار الذي يركز على تكنولوجيا الأعمال "زد نت" يوم ٥ ديسمبر.

وقد تعرض واحد من أكبر مراكز البيانات في الولايات المتحدة، وهو سيروس ون لهجوم من قبل مثال متغير من برنامج طلب الفدية REvil (Sodinokibi)، الذي سبق أن ضرب عددًا من مقدمي الخدمات والحكومات المحلية والشركات في البلاد.

مجرد عمل

وفقًا لمذكرة طلب الفدية التي حصلت عليها "زد نت"، استهدف المهاجمون شبكة سيروس ون، بهدف وحيد هو الحصول على فدية. وقد ادعى من يقف وراء الهجوم في الملاحظة أنهم لا يعتبرون الهجوم أكثر من صفقة تجارية، تهدف حصريًا إلى تحقيق الربح.

وفي حالة عدم تعاون الشركة مع المهاجمين، فمن المفترض أنها ستفقد البيانات المتأثرة حيث يزعم مجرمو الإنترنت أن لديهم المفتاح الخاص.

وفي وقت كتابة المقالة، لم تستجب سيروس ون لطلب كوينتيليغراف للتعليق. وسيتم تحديث هذه القصة بتعليقاتهم في حال ردت الشركة.