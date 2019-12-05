نقل ما يقرب من ٩ مليارات دولار من عملات بيتكوين على السلسلة خلال ساعة واحدة

تام شمس - الخميس 5 ديسمبر 2019 08:55 مساءً - في ٤ ديسمبر، تم نقل ٨,٩ مليارات دولار من بيتكوين على بلوكتشين في ساعة واحدة، باستثناء حجم التغيير، وهو عملات بيتكوين الذي يعود إلى المرسل.

وقد أشار رافائيل شولتز كرافت، المؤسس المشارك لشركة "غلاسنود" لاستخبارات السوق على الإنترنت، إلى حجم المعاملات المرتفعة في بيتكوين. وفي تغريدة يوم ٤ ديسمبر، ادعى أن مثل هذه القيمة العالية للمعاملات بالساعة كانت الأولى للشبكة:

"إنه أعلى حجم معاملات بالدولار الأمريكي في الساعة في تاريخ بيتكوين.

حجم معاملات بيتكوين على مدار الساعة مقابل الدولار الأمريكي. المصدر: تغريدة

Advertisements

بيتريكس هي المسؤولة عن الارتفاع

يبدو أن شركة شولتز كرافت سرعان ما بدأت العمل للكشف عن من أو ما هو السبب وراء هذا الارتفاع غير العادي. وفي وقت سابق من اليوم، في الخامس من ديسمبر، نشرت غلاسنود على تويتر أن الارتفاع كان بسبب بورصة العملات المشفر "بيتريكس" التي نقلت كمية كبيرة من بيتكوين عدة مرات.

ووفقًا للتغريدة، أجرت البورصة ٢١ صفقة على الإنترنت في غضون ساعة واحدة، كل واحدة منها نقلت حوالي ٥٦٠٠٠ بيتكوين (حوالي ٤١٦ مليون دولار) مقابل رسوم بنحو ٠,٦٠ دولار. وتحتوي التغريدة أيضًا على رابط إلى البيانات المتعلقة بأول تلك المعاملات.

ومن المثير للاهتمام، أن المعاملات تمت قبل صيانة البورصة المقررة لهذا اليوم. وقد أفاد كوينتيليغراف إسبانيا عن المعاملات أمس، وصرحت بيتريكس للموقع بأنه لم يحدث أي اختراق.

وفي الوقت الحالي، لا يزال من غير الواضح سبب حدوث المعاملات، لكن البعض يتكهن بأن السبب قد يكون نقل الأموال الموجودة في محافظ البورصة الباردة.