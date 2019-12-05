بيتفينكس تتيح التسوق عبر شبكة البرق المسرّعة على بيتريفل باستخدام بيتكوين

تام شمس - الخميس 5 ديسمبر 2019 03:52 صباحاً - قامت بورصة العملات المشفرة "بيتفينكس" ومتجر العملات المشفرة "بيتريفل" بشراكة للسماح لعملاء منصة التداول بالتسوق باستخدام بيتكوين (BTC) عبر شبكة البرق المسرّعة.

ووفقًا لبيان صحفي نُشر يوم ٤ ديسمبر، يمكن لمستخدمي بيتفينكس الدفع على الفور مقابل مجموعة متنوعة من الخدمات مع بيتكوين التي يحتفظون بها في البورصة اعتبارًا من اليوم.

نظام تسوية للشركات على شبكة البرق

وفقًا للبيان الصحفي، فإن الشركات تنسب عملية التطوير إلى "أول عملية تسوية مؤسسية في العالم عبر شبكة البرق". ويستند الإعلان إلى أحدث الأخبار التي مفادها أن بيتفينكس قد مكّنت معاملات بيتكوين على شبكة البرق المسرّعة وأن الذين يستخدمونها للودائع والسحوبات لن يدفعوا أي رسوم تقريبًا. وقد أوضحت الشركات أن إنشاء مثل هذا النظام يتطلب بعض العبث:

"تستخدم بيتفينكس وبيتريفل إصدارات مخصصة من شبكة البرق المسرّعة لفتح قنوات كبيرة معًا، متجاوزة الحدود الافتراضية المعمول بها، مع السماح بتدفق وموثوقية أفضل للمستخدمين." Advertisements

كما سيسمح التعاون بين الشركتين لعملاء البورصة بشراء أكثر من ٢٠٠٠ قسيمة دفع مسبقة مختلفة باستخدام بيتكوين. ويمكن أن تغطي القسائم تكاليف الخدمات والمنتجات ذات الصلة بالألعاب وتناول الطعام والترفيه والسفر وغير ذلك.

اعتماد شبكة البرق المسرّعة من البورصات أمر ضروري

عندما يشتري مستخدمو بيتفينكس منتجات من بيتريفل، فإن النظام المطبق من قبل الشركتين يقوم على الفور بتسوية المدفوعات عبر شبكة البرق المسرّعة. وقد أوضح جون كارفالهو، المسؤول التجاري في بيتريفل، سبب اعتقاده أن اعتماد شبكة البرق المسرّعة بين البورصات أمر مهم قائلًا:

"نعتقد أن وضع عمليات تبادل بيتكوين إلى شبكة البرق المسرّعة مبكرًا جزء لا يتجزأ من الاستعداد للموجة التالية من التبني وبناء اقتصاد موازٍ لبيتكوين. [...] وسنستمر في العمل عن كثب مع بيتفينكس وغيرها من الشركات لتطوير حلول ومنتجات شبكة البرق المسرّعة التي تجعل من العيش على العملات المشفرة حقيقة واقعة، وفي النهاية إزالة الاعتماد على الأموال الورقية."

وتشهد شبكة البرق المسرّعة زيادة في السحب والاعتماد في مجال العملات المشفرة، حيث يضع الكثيرون آمالًا كبيرة على قدرتها على جعل بيتكوين أداة دفع قابلة للتطبيق.