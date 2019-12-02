سوق بيتكوين من نظير لنظير "باكسفول" يخطط لتجاوز لوكالبيتكوينز في الحجم

تام شمس - الاثنين 2 ديسمبر 2019 03:53 مساءً - حقق سوق بيتكوين (BTC) من نظير إلى نظير "باكسفول" مؤخرًا أعلى مستوى في حجم التداول الأسبوعي.

واعتبارًا من ٢ ديسمبر، كشفت بيانات كوين دانس أنه خلال الأسبوع الذي يبدأ في ٢٣ نوفمبر، شهدت باكسفول ما يقرب من ٣٠ مليون دولار في عمليات تداول بيتكوين مستمرة في اتجاه صعودي ثابت منذ بدء تشغيل المنصة.

الحجم الأسبوعي لباكسفول (عالمي)، منذ ٢٠١٥. المصدر: كوين دانس

باكسفول تتفوق على اتجاه لوكالبيتكوينز

باكسفول هي عبارة عن منصة من نظير لنظير خارج البورصة تربط المستخدمين الذين يعرضون شراء وبيع بيتكوين باستخدام بطاقات الهدايا، وباي بال والتحويلات المصرفية المحلية وطرق الدفع الأخرى.

وكخدمة لا مركزية ولا تقدم الحفظ، ورد أن باكسفول ترى أن عمليات بيتكوين مقسمة إلى ٧٠ عملة مختلفة من العملات الورقية وشهدت ما بين ٢٠ و٢٥ مليون دولار في الصفقات (أسبوعيًا) خلال معظم عام ٢٠١٩.

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وبينما سجلت باكسفول اتجاهًا صعوديًا ثابتًا منذ عام ٢٠١٥، شهدت البيانات من لوكالبيتكوينز.كوم - وهو اسم مخضرم في مجال تداول العملات المشفرة من نظير لنظير - قوسًا هشًا مع أحجام الذروة التي تم الإبلاغ عنها إلى حد كبير خلال جولة ارتفاع العملات المشفرة لعام ٢٠١٧.

حجم لوكالبيتكوينز الأسبوعي (عالمي)، منذ ٢٠١٣. المصدر: كوين دانس

على الرغم من ذلك، ظل حجم لوكالبيتكوينز على نطاق واسع في نطاق يتراوح بين ٤٠ و٦٠ مليون دولار (أسبوعيًا) في معظم الفترة ٢٠١٨-٢٠١٩، على الرغم من أن الأشهر القليلة الماضية شهدت انخفاضًا مستمرًا بمستويات أقل من ٤٠ مليون دولار طوال شهري أكتوبر ونوفمبر.

وحسبما لوحظ، فإن أحد أسواق باكسفول المتخصصة هو تبادل بطاقات الهدايا ذات العلامات التجارية بالتجزئة لبيتكوين: ويكشف موقع المنصة أن بطاقات هدايا أمازون هي حاليًا الأكثر شعبية، تليها إي باي وستيم وآي تونز.