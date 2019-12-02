"الدافع غير مؤكد" لهجوم ٥١٪ على فيرتكوين والمتسللون يفقدون ما يصل إلى ٤٠٠٠ دولار

تام شمس - الاثنين 2 ديسمبر 2019 02:55 مساءً - حاول مخترقون مجهولون شن هجوم ٥١٪ ثانٍ على فيرتكوين (VTC) ولكن انتهى بهم الأمر إلى دفع ثمن الامتياز من جيوبهم الخاصة.

فكما كشف جيمس لوفجوي، المسؤول الرئيسي عن شركة فيرتكوين في تقرير عن الهجوم الذي وقع في ٢ ديسمبر، فقد استهدف كيان خبيث بورصة العملات المشفرة بيتريكس من أجل التلاعب بسلسلة بلوكتشين لفيرتكوين.

دفع المتسللون ٤٤٠ دولار على الأقل لمهاجمة فيرتكوين

انفصلت فيرتكوين عن بيتكوين (BTC) في عام ٢٠١٤ وشهدت هجومًا كبيرًا في ديسمبر من العام الماضي، سرق خلالها المتسللون أموالًا بقيمة ١٠٠٠٠٠ دولار.

لكن هذه المرة، يبدو أن المحاولة كانت أقل نجاحًا بكثير.

أوضح لوفجوي أنه "بناءً على أسعار السوق أثناء الاستعداد للهجوم وصعوبة الكتل التي أنتجها المهاجم، فإننا نقدر أن المهاجم أنفق ما بين ٠,٥-١ بيتكوين لتنفيذ الهجوم".

Advertisements

ونتيجةً لذلك، يبدو أن المتسللين خرجوا بخسارة صافية تتراوح بين ٠,٠٦ بيتكوين (٤٤٠ دولارًا) و٠,٥٦ بيتكوين (٤١٠٠ دولار):

"القيمة الإجمالية لمكافآت الكتلة التي تلقاها الهجوم هي ١٣٨٢٥ فيرتكوين (حوالي ٠,٤٤ بيتكوين). وبالنظر إلى أن الهجوم لم يكن مربحًا على الأغلب نظرًا للقيام به استنادًا إلى مكافآت الكتلة، فإن الدافع وراء الهجوم غير مؤكد."

القتال من أجل الفتات

بيتريكس هو مكان التداول الرئيسي لفيرتكوين. وبعد ملاحظة النشاط المشبوه، طلب لوفجوي من البورصة إيقاف أزواج فيرتكوين، والتي بدا أنها تحد من نجاح الهجوم.

حيث أضاف أنه "نظرًا لأن إعادة الترتيب كانت أعمق من ٦٠٠ قطعة (متطلبات تأكيد بيتريكس لفيرتكوين)، فمن المحتمل أن بيتريكس كانت هي الهدف الأصلي، ولكن تم إحباط هجوم الجزء مزدوج الإنفاق بسبب تعطيل بيتريكس لمحفظتها قبل أن يتم إطلاق الانقسام الكلي".

وقد انخفض زوج فيرتكوين مقابل الدولار بحوالي ٧٪ ليصل إلى ٠,٢٣ دولار في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ولكن هذه الحركة غير مهمة على نطاق واسع في سياق أعلى مستوياتها في ٢٠١٩ عند ٠,٦١ دولار في يونيو.