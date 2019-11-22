بيتر شيف مقتنع أن بيتكوين سوف تهبط الآن إلى ألف دولار

تام شمس - الجمعة 22 نوفمبر 2019 02:46 مساءً - سخر أنصار بيتكوين (BTC) من أكثر نقاد العملة المشفرة شهرة بعد أن قدم تنبؤًا بتراجع الأسعار.
ففي نقاش على موقع تويتر يوم ٢١ نوفمبر، انضم المعلقون إلى قتالهم ضد بيتر شيف، الذي ادعى أن زوج بيتكوين مقابل الدولار سيهبط لما يصل إلى ١٠٠٠ دولار.
شيف: ١٠٠٠ دولار سوف "تكمل النموذج" لبيتكوين
ومناقشًا حركة السعر الحالية المرتبطة بتكوين "الرأس والكتفين"، تنبأ مناصر الذهب بأن حدوث تباطؤ دراماتيكي سيميز الأسواق في المستقبل.
ولخص قائلًا:
"#بيتكوين تقترب من خط الرقبة لأعلى الرأس والكتفين الذي أشرت إليه قبل ضخ ٢٥ أكتوبر بنسبة ٤٠٪. وقد هبط الآن جانب الكتف الأيمن وخط العنق مائل وموازي للكتفين. فإذا تم كسر الهدف السعري للهبوط، فسيكمل ١٠٠٠ دولار النموذج."
وفي منشور آخر، أكد شيف موقفه. حيث كتب: "إن الصورة في الحقيقة لا تبدو أفضل إذا كنت في صفقة طويلة لبيتكوين!"
كما شهدت محاولة أخرى قيام شيف بالتقاط صورة من مخطط سعر بيتكوين على شاشة جهاز الكمبيوتر الخاص به، مما أدى إلى السخرية.
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