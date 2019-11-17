منصة سيلسيوس نتورك للعملات المشفرة تبلغ ٤,٢٥ مليارات دولار في إجمالي القروض

تام شمس - الأحد 17 نوفمبر 2019 05:51 مساءً - أعلنت منصة سيلسيوس نتورك للعملات المشفرة أنها بلغت ٤,٢٥ مليارات دولار في إجمالي أصل قروض العملات المشفرة اعتبارًا من ١٢ نوفمبر، وذلك حسبما جاء في بيان صحفي تمت مشاركته مع كوينتيليغراف.

ووصلت سيلسيوس إلى ٤,٢٥ مليارات دولار من قروض العملات المشفرة منذ بدء نشاطها في يوليو ٢٠١٨ محسوبة بأسعار بيتكوين الحالية (BTC)، بزيادة ٩٣٪ عن ٢,٢ مليار دولار المسجلة يوم ١ أغسطس ٢٠١٩.

شبكة إقراض سريعة النمو

كما تدعي الشركة وجود مبلغ ٤٥٠ مليون دولار من ودائع العملاء وكضمانات من قروض تحت الإدارة، مما يمثل زيادة بنسبة ٥٠٪ من ٣٠٠ مليون دولار في ١ أغسطس من هذا العام.

علاوة على ذلك، كشفت سيلسيوس أيضًا أنها دفعت لمستخدميها ٥ ملايين دولار من مدفوعات الفوائد أو أكثر بنسبة ٦٦٪ من ٣ ملايين دولار التي دفعتها في ١ أغسطس. وقد قال الرئيس التنفيذي للشركة أليكس ماشنكسي:

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"تعيد سيلسيوس ٨٠٪ من فوائد القروض إلى المودعين لدينا بدون حد أدنى أو حد أقصى أو رسوم أو عقوبات - ويظهر نمونا المذهل وجود طلب مرتفع على منصات الإقراض التي تضع احتياجات المودعين أولًا".

تدعي الشركة أيضًا أن لديها أكثر من ٥٠٠٠٠ مستخدم من أكثر من ١٥٠ دولة وأن أكثر من ١٥٠ مؤسسة من بين عملائها.

مجال سريع النمو ولكن غير منظم

تظهر أحدث البيانات أن مجال الإقراض بالعملات المشفرة الناشئ ينمو بسرعة. بالإضافة إلى ذلك، كشف تقرير صدر مؤخرًا عن الربع الثالث صدر عن شركة جينيسيس كابيتال لإقراض الأصول الرقمية أن المنصة أضافت ٨٧٠ مليون دولار من أصول جديدة خلال هذا الربع.

ومع ذلك، لا تزال هناك بعض الشكوك حول كيفية تنظيم إقراض العملات المشفرة. حسبما ذكرت كوينتيليغراف مؤخرًا، فإن لجنة بازل للرقابة المصرفية العالمية تدرس حاليًا مقدار ما يجب على مقرضي رأس المال الاحتفاظ به لتغطية المخاطر الناتجة عن التعامل مع العملات المشفرة.